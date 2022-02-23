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Şişli'de hareketli saatler! Vurularak etkisiz hale getirildi

Şişli'de hareketli saatler! Vurularak etkisiz hale getirildi

ŞİŞLİ'de boşanma aşamasındaki eşi ve ailesinin yaşadığı evin çatı katına çıkarak etrafa silahla ateş açan şüpheli, polis ekiplerince vurularak etkisiz hale getirildi.

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Kuştepe Mahallesi Köz Sokak'taki 3 katlı binada yaşayan kayınpederinin evine silahla girmeye çalışan Tugay A, içeri alınmayınca çatı katındaki daireye çıktı. Teras katta tehditler savurarak silahla etrafa ateş açan zanlıyı olay yerine gelen polis ekipleri ikna etmeye çalıştı.

İkna çabaları sonuç vermeyince bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen özel harekat ekiplerine silahla karşılık veren Tugay A, silahla vurularak yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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