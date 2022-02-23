BIST 2.039
DOLAR 13,80
EURO 15,69
ALTIN 841,34
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Mutfağında en iyisini isteyenlere fırsat paketi!

Antalya'da veteriner kuşun boğazından çıkardı görenler inanamadı bitik haldeydi

Antalya'da veteriner kuşun boğazından çıkardı görenler inanamadı bitik haldeydi

Antalya'nın Finike ilçesinde 1 kilogram ağırlığında 2 çuprayı yutmaya çalışırken boğazına takılan karabatak, veterinerin müdahalesiyle hayata döndürüldü.

Abone ol

Limandaki vatandaşlar, hareketsiz buldukları karabatağı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Görevliler, boğazına balık takıldığı için nefes almakta güçlük çektiği anlaşılan kuşu, Kumluca Belediyesi Sokak Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Veterinerlerin yaklaşık 30 dakika süren müdahalesi sonucu karabatağın yutmaya çalıştığı iki çupra çıkarıldı.

Kumluca Belediyesi Veteriner Hekimi Sinan Ulusoy, karabatağın iki balığı aynı anda yutmaya çalışması sonucu, balıklardan birinin boğazına takılı kaldığını, diğerini ise sıkışma nedeniyle yutamadığını söyledi.

Boğaz ve yemek borusunda yırtıklar oluşmuş
Yaptıkları müdahaleyle bir kilogram ağırlığındaki iki balığı kuşun boğazından çıkarttıklarını ifade eden Ulusoy, "Karabatak uzun üzer solunum sıkıntısı çekmiş ve balıkların kılçıkları nedeniyle boğaz ve yemek borusunda yırtıklar oluşmuş. Müdahalemizle balıkları çıkarttık, ancak kuşumuz yaşadığı travma nedeniyle bitkin durumda. Tedavisini merkezimizde takip ediyoruz. Yemek yeme yetisi yok, beslenmesini mama ile yapıyoruz." diye konuştu.

Ulusoy, kuşun iyileşip kendini yaşamını idame edecek duruma geldiğine doğal ortamına geri bırakılacağını dile getirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
'Artık açıkça yapıyor' deyip Faruk Bildirici Nevşin Mengü'ye tepki gösterdi: Mesleğe aykırı
'Artık açıkça yapıyor' deyip Faruk Bildirici Nevşin Mengü'ye tepki gösterdi: Mesleğe aykırı
Mutfağında en iyisini isteyenlere fırsat paketi!
Mutfağında en iyisini isteyenlere fırsat paketi!
Korkunç olay sokakta kanlar içinde kaldı! Bunu ona yapan...
Korkunç olay sokakta kanlar içinde kaldı! Bunu ona yapan...
İkna çalışması sonucu 2 teröristin teslim olması Muş'ta eylem yapan aileleri sevindirdi
İkna çalışması sonucu 2 teröristin teslim olması Muş'ta eylem yapan aileleri sevindirdi
Bayburt'ta lise öğrencisi güneş enerjili araç tasarladı 3.5 litre benzinle 100 km gidiyor
Bayburt'ta lise öğrencisi güneş enerjili araç tasarladı 3.5 litre benzinle 100 km gidiyor
Ukrayna Rusya savaşında son dakika! Donbas'ta 1 asker öldü terk edin çağrısı
Ukrayna Rusya savaşında son dakika! Donbas'ta 1 asker öldü terk edin çağrısı
İslam Memiş'ten bomba altın tahmini! Altın 1450 lirayı çok daha çabuk görecek
İslam Memiş'ten bomba altın tahmini! Altın 1450 lirayı çok daha çabuk görecek
İzmir'de sürücü pes etmedi 1823 liraki trafik cezasını iptal ettirdi
İzmir'de sürücü pes etmedi 1823 liraki trafik cezasını iptal ettirdi
Öğretmenine anlatınca ortaya çıktı! Okul müdürü mide bulandırdı
Öğretmenine anlatınca ortaya çıktı! Okul müdürü mide bulandırdı
Memleket Partisi’nde Tolgahan Erdoğan istifa etti
Memleket Partisi’nde Tolgahan Erdoğan istifa etti