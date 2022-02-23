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Ramazan başlangıcı ne zaman 2022 ilk oruç hangi gün tutulacak?

Ramazan başlangıcı ne zaman 2022 ilk oruç hangi gün tutulacak?

Üç ayların başlaması ile müslüman alemini Ramazan ayı sevinci sardı. 11 ayın sultanı Ramazan 2 Nisan'da başlayacak. 2022 yılının ilk orucu 2 Nisan cumartesi günü açılacak. Ramazan orucu için ilk sahura 1 Nisan'da kalkılacak. Kadir gecesi 27 Nisan 2022 Çarşamba günü idrak edilecek. 1 Mayıs 2022 Pazar günü ise Ramazan bayramının 1. günü kutlanacak.

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Müslüman aleminin heyecanla beklediği, günahlardan arınmak, temizlenmek için fırsat sunan 3 aylar 2 Şubat'ta Recep ayı ile başladı. recep ayı içinde olan ikinci kandil Miraç Kandili 27 Şubat'ta idrak edilecek. Recep ayı ise 4 Mart'ta sona erecek, Şaban ayı başlayacak. 11 ayın sultanı Ramazan ise 2 Nisan'da başlayacak. Müslümanlar 1 Nisan gecesi ilk sahura kalkacak ve ilk iftar 2 Nisan'da yapılacak. 

Miraç kandili ne zaman: Receb ayının 26'ncı gecesinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in miraca çıktığı gece olarak bilinen o gece, Miraç Kandili olarak idrak edilir. Miraç kandili de bu yıl 27 Şubat 2022 Pazar gününe denk geliyor.

Recep ayı ne zaman bitecek: Recep ayı ise Şaban ayı ile birlikte sona erecek. Bu yıl 3 Mart 2022 Perşembe Recep ayının son günü olacak.

Şaban ayı ne zaman bitecek: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler takvimine göre bu yıl Şaban ayı 4 Mart 2022 Cuma günü başlayacak.

Berat Kandili ne zaman: Şaban ayının içerisinde de Müslüman âlemi için çok önemli bir gün daha yer alıyor. Allahû Teâlâ’nın günahları affettiği, Müslümanların tövbe edip, ibadet olarak geçireceği ve günahlarından af dileyeceği Berat Kandili ise 17 Mart 2022 Perşembe günü idrak edilecek.

Şaban ayı ise 1 Nisan 2022 Cuma günü sona erecek.

Ramazan ne zaman başlayacak: ''On bir ayın sultanı'' olarak bilinen ve Müslümanların oruç tuttuğu, ibadet ettiği Ramazan-ı Şerif ise bu yıl 2 Nisan 2022 itibarıyla başlayacak.

Kadir Gecesi ne zaman: Müslüman âlemi, Ramazan ayını oruçlu geçirecek. Ramazan'ın içerisinde yer alan ve ''bin aydan daha hayırlı'' olarak ifade edilen Kadir gecesi ise Ramazan ayının 26’ncı gecesi idrak edilecek.

Kadir gecesi ise bu yıl 27 Nisan 2022 Çarşamba gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı ne zaman: 1 Mayıs 2022 Pazar günü ise Ramazan-ı Şerif'in son günü, hâliyle orucun da son günü olacak. O gün ayrıca Ramazan Bayramı’nın arifesi olacak.

2 Mayıs 2022 Pazartesi günü ise Müslümanlar, Şevval ayına girmiş olacak. Bu da aynı zamanda Ramazan Bayramı’nın birinci günü olacak. 3 Mayıs ve 4 Mayıs, Ramazan Bayramı’nın 2 ve 3'üncü günü olarak kutlanacak.

Şevval ayı ise 30 Mayıs 2022 itibarıyla son bulacak.

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