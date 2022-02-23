Testere ile doğrayıp cinsel organını kesti! Sözleri tüyler ürpertti: Asitle yok edecektim!

ANTALYA'da kayıp olarak aranırken öldürüldüğü ortaya çıkan ve fosseptikte parçalanmış cesedi bulunan Süleyman Eken'in (54) cinayet sanığı Oktay Yılmaz (51) cinayetten ağırlaştırılmış müebbet, yağmadan 11 yıl hapse mahkum oldu. Kardeş Mehmet Yılmaz (46) ise suç delilerini yok etmekten 5 yıl hapse mahkum olurken mahkeme tahliyesine karar verdi. Oktay Yılmaz, "Bana yaptığı hareketler sebebiyle öldürdüm. Aynı hakaretleri tekrar yaşasam yine yapardım" demesi damga vurdu.

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Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün 6'nci duruşmada karar çıktı. Duruşmaya Yılmaz kardeşler bulundukları cezaevinden SEGBİS ile katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı yargılamanın sonuna gelindiğini, belirterek son savunmalarını yapmalarını istedi. Mehmet Yılmaz ise işlemediği bir suçun cezasını 10 aydır çektiğini belirterek, "3 çocuk babasıyım. Annem kanser hastası, eşim hasta. Bu olay sebebiyle yıprandık. Perişan olduk. Oğlumun hastalığı ilerledi. Ben sadece ağabeyim telefonuna baktım. Kendisiyle görüştüm. Onunla herhangi bir suça karışmadım. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

Sabah'tan Erdoğan Öztürk'ün haberine göre Oktay Yılmaz ise bu suçu işlediğini tekrarlayarak , "Ben 1500 TL para için insan öldürecek biri değilim. İlk ifademde belirttiğim gibi maktulün bana yapmış olduğu hakaretler sebebiyle öldürme olayı gerçekleşmiştir. Aynı hakaretleri tekrar yaşasam yine aynı şeyi yapardım. Cesedi yok edebilmek adına parçaladım. Ancak yok edememişim" dedi.

Yılmaz kardeşlerden Oktay Yılmaz mahkemede cinayeti işlediğini itiraf ederek, "Ben bu adamı öldürdüm ancak isteyerek ve bilerek öldürmedim" dedi. Maktulle 2 yıl önce tanıştığını belirten Oktay Yılmaz, şöyle konuştu:

"Paraya ihtiyacım vardı. Bir arkadaşımın aracılığıyla tanıştım ve kendisinden birkaç kez faiz karşılığında borç para aldım. Olay günü akşam sıralarında Süleyman Eken'e 2 bin TL ödeme yapacaktım. Ancak yanımda 500 TL vardı. Bu durumu telefonda kendisine söyledim ve parayı tamamlayacağımı belirttim. O da telefonda bana yüksek sesle konuşmaya başladı. Ben de 'Gel alacağını al' dedim. Akşam saat 19.00- 20.00 sıralarında home ofis olarak kullandığım iş yerine geldi. Parayı tamamlayacağımı söyledim. O da 'Ne yapacağız?' dedi. Kendisinden birkaç gün beklemesini ve kalan 1500 TL'yi ödeyeceğimi söyledim. O da bana küfretti. Ben de düzgün konuşması için uyardım. Bana silah çekti. Silahı görünce korktum ve silah tutan elini tuttum. Bu sırada silah patladı. Sonra nasıl yaptığımı hatırlamıyorum ancak mutfaktan bıçak alıp Süleyman Eken'in cinsel organını kesmişim" dedi.

Oktay Yılmaz, kendine geldiğinde kardeşi Mehmet Yılmaz'ı çağırdığını, kardeşinin cinayetten haberinin olmadığını belirterek, sonrasında bara gidip alkol aldığını ifade etti. Gece ofise döndüğünü ifade eden Yılmaz, "Süleyman'ın cesedini bıçakla kesmeye çalıştım. Olmayınca ağaç testeresi ile kol ve bacaklarını ayırdım. Bunu yapmam sabahı buldu. Daha sonra cesedi banyoya sürükledim. Naylon poşetlere parçaları koydum. Koli bandı ile sıkıştırdım" dedi.

"Asitle yok edecektim"

İkinci gün cesedin kol ve bacak kısmını taksi ile götürüp annesinin Döşemealtı ilçesinde bulunan evin fosseptiğine atığını sözlerine ekleyen Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ertesi gün büyük ceset parçası olan gövde ve baş kısmını getirmeye karar verip asitle yok edecektim. Gövde ve baş kısmının bulunduğu ceset poşeti ve bunları keserken kullandığım ağaç testeresini aynı çuvala koydum. Taksiye bindim. Sanayiye giderek asit almak istedim. Ancak o saatte eski sanayideki esnaf kapalıydı. Bu esnada bir konteyner gördüm, gövde ve baş kısmını buraya attım. Bıçak, silah ve cep telefonunu poşete koyup yat limanında denize attım" dedi. Oktay Yılmaz mahkemenin adaletine güvendiğini belirterek, "takdir adaletindir" diye sözlerini tamamladı. Oktay Yılmaz'ın avukatı müvekkilinin bu suçu haksız tahrik altında işlediğini söyledi. Yağma suçunun ise gerçekleşmediğini kaydetti.

Son savunmaların ardından mahkeme Oktay Yılmaz'ın Süleyman Eken'i öldürmekten 'Ağırlaştırılmış müebbet' ve 'Yağma suçundan"'ise 11 yıl hapis cezasına çarptırdığını açıkladı. Hiçbir indirim uygulamadı. Diğer tutuklu kardeş sanık Mehmet Yılmaz'ı ise 'Suç delilerini yok etmekten' 5 yıl hapse mahkum ederek tahliyesine karar verdi.