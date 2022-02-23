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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma müdürü Hayrettin Eren Senegal'de kalp krizi sonucu şehit oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma müdürü Hayrettin Eren Senegal'de kalp krizi sonucu şehit oldu

CUMHURBAŞKANI Rece; Tayyip Erdoğan'ın Afrika ziyaretine eşlik eden Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Senegal'de görevi esnasında kalp krizi geçirerek şehit oldu.

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Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Senegal'de görevi esnasında kalp krizi geçirerek şehit oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde görev yapan Eren, Senegal Stadının açılış töreni sırasında kalp krizi geçirdi.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Eren şehit oldu. Şehit Eren'in cenazesi Senegal'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağıyla Türkiye'ye getiriliyor.

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