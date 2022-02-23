BIST 2.039
DOLAR 13,80
EURO 15,69
ALTIN 841,34
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Mutfağında en iyisini isteyenlere fırsat paketi!

96 yaşındaki Abdullah dede koronavirüsü böyle yendi

96 yaşındaki Abdullah dede koronavirüsü böyle yendi

 BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 96 yaşındaki Abdullah Çetin, hastanede gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Abone ol

Kaygana Mahallesi'nde oğlu İlhami Çetin ile yaşayan Abdullah Çetin, ağrı, halsizlik ve bilinç kaybı şikayetleri üzerine götürüldüğü Mudurnu İlçe Devlet Hastanesinde yapılan kontrollerin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kovid-19 teşhisi konulan Çetin, tedavi altına alındı. 3 doz aşısı bulunan Çetin, tedavinin ardından koronavirüsü yenerek hastaneden taburcu edildi.

Sağlık durumu iyi olan Çetin, AA muhabirine, hastaneden eve geldiğini, herhangi bir ağrısının olmadığını söyledi. Tedavi sürecinde kendisine yardımcı olan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Çetin, herkesi aşı olmaya davet etti.

İlhami Çetin ise ilk etapta babasının soğuk havalar nedeniyle üşütmüş olabileceğini düşündüklerini ancak Kovid-19'a yakalandığının anlaşıldığını söyleyerek, salgınla mücadelede aşının önemine işaret etti.


Çetin, babasının 3 doz aşısı sayesinde hastalığı kolay atlattığını vurguladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin petrol ithalatı yüzde 42,4 arttı
Türkiye'nin petrol ithalatı yüzde 42,4 arttı
Mutfağında en iyisini isteyenlere fırsat paketi!
Mutfağında en iyisini isteyenlere fırsat paketi!
BİM'den yüksek fiyat ve zam açıklaması! BİM Ceosu Galip Aykaç zamlardan iktidarı sorumlu tuttu
BİM'den yüksek fiyat ve zam açıklaması! BİM Ceosu Galip Aykaç zamlardan iktidarı sorumlu tuttu
Avukatların yemek ücretinde indirim yapıldı bakın ne kadar oldu
Avukatların yemek ücretinde indirim yapıldı bakın ne kadar oldu
ALES başvuru ücreti 2022 kaç para ödeme nasıl, nereye yapılır?
ALES başvuru ücreti 2022 kaç para ödeme nasıl, nereye yapılır?
Ortaokul ve liselerde en çok talep gören seçmeli dersler belli oldu
Ortaokul ve liselerde en çok talep gören seçmeli dersler belli oldu
NATO ülkeleri haritası kaç tane. NATO ülkeleri güç sıralaması
NATO ülkeleri haritası kaç tane. NATO ülkeleri güç sıralaması
Yola dökülen çamur 20 yaşındaki gencin sonu oldu
Yola dökülen çamur 20 yaşındaki gencin sonu oldu
Restoranlarda rezervasyon için kapora kararı
Restoranlarda rezervasyon için kapora kararı
Sakarya'da tek isteği vardı başına gelmeyen kalmadı! Yeğeni tavsiye etti: Hayatının şokunu yaşadı
Sakarya'da tek isteği vardı başına gelmeyen kalmadı! Yeğeni tavsiye etti: Hayatının şokunu yaşadı