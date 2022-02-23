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Trabzonspor 18 haftadır liderliğini sürdürüyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trabzonspor 18 haftadır liderliğini sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig'de 26 hafta sonunda 63 puanla ilk sırada yer alan Trabzonspor, 18 haftadır liderliğini sürdürüyor.

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Ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek rakibinden liderliği devralan bordo-mavililer, daha sonra liderlik koltuğunu bırakmadı.

Karadeniz ekibi, ligde 19 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 63 puan toplarken en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor ile arasında 14 puanlık fark oluşturdu.

Trabzonspor, kalan 12 haftada şampiyonluk yolundaki avantajını koruyarak mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

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