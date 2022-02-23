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Merkez Bankası yeni basılacak 100 ve 50 liradaki imzaları değiştirdi

Merkez Bankası yeni basılacak 100 ve 50 liradaki imzaları değiştirdi

Yeni basılacak 100 ve 50 Türk Lirası'ndaki imzalar değişti. Merkez Bankası yönetiminde yaşanan değişiklikler sonrası yeni başkan ve yardımcılarının imzaları da eklendi.

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Merkez Bankası başkan koltuğunda yaşanan değişiklikler banknotlara da yansıdı. 100 TL ve 50 TL'lik banknotlarda imzalar değişti. Son 3.5 yılda dördüncü başkan olarak atanan Şahap Kavcıoğlu'yla birlikte başkan yardımcıları Mustafa Duman ve Taha Çakmak da basılan yenibanknotlara imzasını attı. Başkan ve yardımcılarının imzaları bugün tedavüle çıkacak 100 ve 50 TL’lik banknotlara konuldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan duyuru metni şöyle: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan:
E9 Emisyon Grubu 5. Tertip 100 TL ve 50 TL Banknotların Tedavüle Çıkarılmasına İlişkin Duyuru
1211 sayılı Kanun'un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu V. tertip 100 TL ve 50 TL banknotlar 23 Şubat 2022 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir.

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III. ve IV. tertip 100 TL ve 50 TL banknotlara kıyasla, V. tertip 100 TL ve 50 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte;

100 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Mustafa Duman, 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Taha Çakmak'a ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III. ve IV. tertipleriyle tamamen aynıdır.

I., II., III., IV. ve V. tertip banknotlar birlikte tedavül edecektir."

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