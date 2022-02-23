Cumhurbaşkanı Erdoğan soruya 'Müslüm Baba gibi damardan' dedi yanıt CHP'den geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyaretinde bir gazeteci tarafından sorulan 'Muhalefetten elektrik alabiliyor musunuz?' sorusuna 'Müslüm Baba gibi damardan' yanıtını vermişti. CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan yanıt geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun zamlara tepki olarak elektrik faturasını ödememe kararına ilişkin soruya, "Müslüm Baba gibi, tam damardan bir soru oldu" şeklinde yanıt vermesine tepki gösteren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Asıl milletimiz, Müslüm Baba gibi, sandıkta tam damardan size girecek. Yok öyle masayı devirip, faturayı ödemeden kaçmak..." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyareti kapsamında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Senegal'e geçerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, “İki hafta önce Kılıçdaroğlu elektrik faturasını ödemeyeceğini söyledi. CHP zihniyeti zaten bu ülkeye verdiği zararın faturasını ödememişti. Fatura ödememe alışkanlığı buradan mı geliyor? Böyle bir muhalefetten elektrik alabiliyor musunuz?” şeklindeki bir soruya şöyle yanıt verdi:

“Müslüm Baba gibi, tam damardan bir soru oldu. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi, tarih boyunca hep bu millete fatura ödetti, hala ödetmeye devam ediyor. Ama şunu bilmesi lazım ki, artık o dönemler geride kaldı. Şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarda. Sen elektrik faturasını ödememe yoluna mı gidiyorsun? Atılacak adım bellidir. Bir daha sen bu millete bedel ödetemezsin. O tarih oldu. Ondan sonra sokaklara çık bağır. Ankara'dan İstanbul'a da bir daha kolay kolay yürüyemezsin. Bir de bu işin bu yönü var.”

'Yok öyle faturayı ödemeden kaçmak'

CHP Sözcüsü Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Erdoğan’a tepki gösterdi.