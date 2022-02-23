Avrupa'nın Rusya'dan sonraki gaz alternatifi Katar'dan kötü haber!

Rusya'ya büyük ölçüde gaz bağımlılığı olan Avrupa'nın gaz alma alternatifleri arasında bulunan Katar'dan açıklama geldi. Katar Enerji bakanı kendilerinin Rusya'nın sağladığı doğal gazı tek başı sağlama güçlerinin olmadığını söyledi.

Abone ol

Katar Enerji Bakanı, Katar ya da başka herhangi bir ülkenin Rusya'nın Avrupa'ya sağladığı doğalgazı tek başına LNG olarak sağlamak için kapasitesi olmadığını söyledi.

Katar Enerji Bakanı salı günü yaptığı bir açıklamada Katar ya da başka bir ülkenin Rusya’nın Avrupa’ya sağladığı gazı LNG olarak sağlamak için yeterli kapasitesi bulunmadığını söyledi.

Katarda üretilen doğalgazın büyük bir kısmının uzun dönemli kontratlarla Asyalı alıcılara bağlı olduğunu belirten Saad el-Kabi, Katar’ın doğalgaz hacminin yalnızca yüzde 10-15’inin Avrupa’ya ihraç edilebileceğini dile getirdi.

Kabi, “Rusya Avrupa’nın ihtiyacının yüzde 30-40’ını sağlıyor. LNG ile bu açığı kapatabilecek tek bir ülkenin olduğunu düşünmüyorum” dedi. Kabi’nin LNG tedariğiyle ilgili değerlendirmesi Avrupa’nın enerji güvenliğiyle ilgili endişeleri daha da artırdı.

Von der Leyen: Rus gazına çok fazla bağımlıyız

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya ile yaşanan krizde Rus gazına fazla bağımlı olduklarının ortaya çıktığını, tedarikçileri çeşitlendirmeleri ve yenilenebilir enerjiye muazzam yatırım yapmaları gerektiğini söyledi.

Von der Leyen, "Bu krizi Rusya üretti ve mevcut gerginlikten Rusya sorumludur. Şimdi yaptırım paketini süratle sonlandıracağız. Şimdiye kadar yaptığımız gibi ortaklarımızla yakından koordine edeceğiz." dedi.

Yaptırımların Rusya'nın eylemlerinden sorumlu kişi ve şirketleri hedef aldığını belirten von der Leyen, ayrıca Rus ordusunu finanse eden, Ukrayna'nın istikrarsızlaştırılmasına katkı veren bankaların yaptırım kapsamında olacağını bildirdi.

"Kremlin'in saldırgan politikalar izlemesini mümkün olduğunca zorlaştıracağız." diyen von der Leyen, Almanya'nın Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin onay sürecini durdurma kararını doğru bulduğunu belirtti.

Von der Leyen, "Kuzey Akım 2, Avrupa'nın tamamına enerji arz güvenliği ışığında değerlendirilmelidir. Çünkü bu kriz Avrupa'nın Rus gazına hala çok fazla bağımlı olduğunu göstermiştir. Tedarikçilerimizi çeşitlendirmeli ve yenilenebilir enerjiye muazzam yatırım yapmalıyız. Bu enerji bağımsızlığımıza stratejik bir yatırımdır." diye konuştu.