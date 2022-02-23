Sedat Peker hakkında İnterpol Kırmızı Bülten çıkardı! Görüldüğü yerde yakalanacak

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker dosyasında flaş bir gelişme yaşandı. INTERPOL, yurt dışındaki firari Peker hakkında 194 üye ülkede kırmızı bültenle arama kararı çıkardı. INTERPOL'ün flaş kararı, Peker hakkında yürütülen dosyalar kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirildi. Bültende Sedat Peker'e 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve ' varsayılan suç örgütlerinin korkutucu güçlerinden yararlanarak yağma' suçlamaları yapıldı.

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker ve elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma ve açılan davalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. 5 farklı suçtan İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde; 2 ayrı suçtan Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Sedat Peker hakkında Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL) harekete geçti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, yurt dışında bulunan örgüt lideri Sedat Peker'in kırmızı bültenle aranması talebine cevap geldi.

194 farklı ülkede Kırmızı Bültenle aranacak

Talebi değerlendiren Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL), firari suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında 1 Şubat 2022 itibarıyla 194 üye ülkede kırmızı bültenle arama kararı çıkarttı. INTERPOL, Peker hakkındaki kırmızı bülten kararını, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdi.

Sedat Peker’den dün yeni görüntüler gelmişti

Aylar sonra Sedat Peker'den yeni görüntüer gelmişti. Eşi tarafından paylaşılan görüntülerde Sedat Peker’in eşi ve çocuklarıyla bir parkı gezdiği görülüyor. Çevresindeki koruma kalkanı dikkat çeken Sedat Peker’in yaşadığı Dubai’de çekildiği düşünülen videolarında mutlu hali videoya da yansıdı. Görüntülerin ne zaman çekildiği bilinmese de uzun süredir görüntüsü paylaşılmayan ve elinden internetinin alındığı iddiaları dillendirilen Sedat Peker'in kayda alındığını bilerek selam verdiği görülüyor.



Köfteci Yusuf'u 'korkutucu güçlerinden yararlanarak yağmalama...

Başsavcılıklara iletilen kırmızı bülten kararında INTERPOL, Türkçe ve İngilizce açıklamalarda bulundu. Kararda, Köfteci Yusuf'a çökme olayına değinilerek Köfteci Yusuf'un sahibi şikayetçi Yusuf Aktaş'ın Sedat Peker'in lideri olan suç örgütü üyeleri tarafından tehdit edilerek yağmalanmaya çalışıldığı, bu durumun müşteki Aktaş tarafından rapor edildi.

Müştekinin sanıkları teşhis ettiği, dijital materyallerin incelenmesinin ve suç faaliyetlerine ilişkin talimatların Peker tarafından verildiğinin anlaşılması sonucu Peker'in 'suç işleme amacıyla örgüt kurma' ve 'varsayılan suç örgütlerinin korkutucu güçlerinden yararlanarak yağma' suçlarını işlediğine dair kuvvetli kuvvetli suç şüphesi oluştuğu açıklandı.

'Hakkımda kırmızı bölten yok' demişti

Peker, daha önce yaptığı açıklamalarda, "Hakkımda çıkarılmış herhangi bir kırmızı bülten kararı yok, uluslararası hukuka göre beni bulunduğum ülkeden hiçbir ülke alamaz" ifadelerini kullanmıştı.