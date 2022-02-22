Konyaspor'a zirve takibinde Başakşehir engeline takıldı
Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta erteleme maçında Başakşehir sahasında konuk ettiği Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.Abone ol
Süper Lig'in 21. haftasında Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle ertelenen maçta Konyaspor deplasmanda Başakşehir'e konuk oldu. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Gulbrandsen ile 62. dakikada Musa Çağıran kendi kalesine attı. Konyaspor'un tek golü ise 37. dakikada Bytyqi'den geldi.
Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 46'ya yükseltirken Konyaspor, 49 puanda kaldı.
Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Başakşehir evinde Karagümrük'ü ağırlayacak. Konyaspor da deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak.
Yeni transferler oynamadı
Statü gereği erteleme maçında yeni transferlerin bazıları forma giyemedi. 15 Ocak'tan önce lisansı çıkan yeni transferler karşılaşmada süre alabilirken bu tarihten sonra lisansı çıkan yeni transferler maçta görev alamadı.