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Zonguldak'ta okul müdürü öğrenciye taciz iddiasıyla tutuklandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Zonguldak'ta okul müdürü öğrenciye taciz iddiasıyla tutuklandı

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde bir ortaokulda kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen okul müdürü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesindeki Mollabey Ortaokulunda 15 Şubat salı günü meydana gelen olay, tacize uğradığını iddia eden 14 yaşındaki kız çocuğunun durumu öğretmenine anlatmasıyla olay ortaya çıktı. Ardından tutanak tutularak sağcılığa başvuruldu.

Savcı, hem okul müdürü M.Ş.'nin hem de kız öğrencinin ifadelerini aldı. Öğrenci, okul müdürü M.Ş.'nin kendisine elle tacizde bulunduğunu öne sürerek şikayetçi oldu. Savcının tutuklama istemiyle mahkemeye sevk ettiği okul müdürü M.Ş., öğrenciler ve tanık ifadeleri doğrultusunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alaplı Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise taciz iddiaları nedeniyle okul müdürü M.Ş.'nin açığa alındığını ve iddiaları araştırmak üzere müfettiş görevlendirdiklerini söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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