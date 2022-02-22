Rusya'dan kritik açıklama: Görüş ayrılıkları Türkiye ile ilişkilere engel değil

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ile Rusya'nın Kırım konusunda da görüş ayrılıklarının olduğunu belirterek bu anlaşmazlıkların ilişkilere engel olmadığını ifade etti.

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RUSYA'nın Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıması üzerine Türkiye Dışişleri Bakanlığınca Rusya'nın bu adımının 'kabul edilemez' olduğu belirtilmişti.

Türkiye'nin açıklamasından ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Türklerle Kırım konusunda da görüş ayrılıklarımız olduğunu biliyorsunuz. Uzun süredir var ancak bu ilişkilerimizi şekillendirmemizi engellemiyor. İkili ilişkilerimizde sorunlu kısımlar olduğu gibi önemli başarılar elde ettiğimiz alanlar da var" dedi.