İngiltere sokaklarında skandal görüntüler! Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan itiraf etmişti
İNGİLTERE'nin başkenti Londra sokaklarında terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını isteyen afişler asıldı. Skandal afişler sosyal medyada büyük tepki çekti.Abone ol
Terör örgütü PKK, çeşitli dernek ve vakıfların adı altında Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, Norveç ve Yunanistan'da faaliyetlerine devam ediyor.
İngiltere'nin başkenti Londra sokaklarına asılan terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını isteyen skandal afişlere tepki gelirken, "Türkiye'de IRA propagandasına izin verilseydi acaba İngiltere o zaman ne yapardı?" yorumları yapıldı.
PKK yönetiminin 'ateşkes ilan etmek için Avrupa'da yasal açıklama zemini bulamadığını' belirten terör örgütü PKK'nın kurucularından Duran Kalkan, "Ateşkes ilan etmeyecek, savaşı sürdüreceksiniz diye bize defalarca dayatmalarda bulunuldu" açıklamasında bulunmuştu.
(HABER 7)