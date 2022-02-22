İngiltere sokaklarında skandal görüntüler! Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan itiraf etmişti

İNGİLTERE'nin başkenti Londra sokaklarında terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını isteyen afişler asıldı. Skandal afişler sosyal medyada büyük tepki çekti.

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Terör örgütü PKK, çeşitli dernek ve vakıfların adı altında Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, Norveç ve Yunanistan'da faaliyetlerine devam ediyor.

İngiltere'nin başkenti Londra sokaklarına asılan terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını isteyen skandal afişlere tepki gelirken, "Türkiye'de IRA propagandasına izin verilseydi acaba İngiltere o zaman ne yapardı?" yorumları yapıldı.