Rus siyasetçi gündeme bomba gibi düştü! 22 Şubat'ı 2 ay önce duyurmuş

Dünya, Rusya'nın Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini resmen tanıma kararını tartışırken aşırı milliyetçi Rus politikacı Vladimir Zhirinovsky'nin 27 Aralık'ta yaptığı bir konuşmada 22 Şubat tarihini işaret ettiği ortaya çıktı.

Abone ol

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini resmen tanıma kararı aldı. Sosyal medyada Putin'in aldığı karar kadar Rus politikacı olan Vladimir Zhirinovsky'nin sözleri tartışıldı.

"22 Şubat'ta öğreneceksiniz"

Ülkenin önde gelen siyasi partilerinden birinin lideri olan Vladimir Zhirinovski, 27 Aralık'ta Rusya parlamentosunda yaptığı açıklamada, "2022'nin barışçıl olmasını istiyorum ama gerçeği de seviyorum. Bu yıl barışçıl olmayacak. Rusya'nın yeniden büyüdüğü bir yıl olacak" ifadelerini kullandı. Zhirinovsky, konuşmasında Batı'ya Moskova'nın taleplerini kabul etmesi yönünde çağrıda bulunarak, "Aksi takdirde programımızı 22 Şubat'ta öğreneceksiniz" dedi.

Plan başından beri belli miydi?

KGB tarafından kurulan Liberal Demokrat Partinin başkanı Zhirinovksy'nin açıklamaları Rusya'nın aldığı yeni kararlar sonrası tekrar gündeme geldi. Sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline gelen sözler Putin'in atacağı adımların aylar öncesinden belli olduğu yorumlarına neden oldu.