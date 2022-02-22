Beşar Esad'dan Rusya'ya 'tebrik' mesajı! Sadece iki ülke açıktan destek verdi

RUSYA'nın Ukrayna'yı işgal kararına dünyada sadece 2 devlet açıktan destek verdi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya'nın kararını haklı bulurken, Donbas bölgesindeki iki bölge ile işbirliği yapacağını duyurdu. Bir diğer destek veren ülke ise Nikaragua oldu...

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Rusya’nın Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanımasına ve bölgeye ‘barış gücü’ göndermesine yönelik tüm dünyadan tepkiler yükselirken, bazı ülkelerden de Rusya’ya destek açıklaması geldi. Suriye hükümeti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in doğu Ukrayna’da Moskova destekli ayrılıkçıların elindeki iki bölgeyi bağımsız olarak tanıma kararını “desteklediğini” söyledi.

DPR ve LNR ile işbirliği yapacağız

Devlete ait Suriye Haber Ajansı tarafından aktarılan habere göre, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mekdad, Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetinin, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DPR) ve Luhansk Halk Cumhuriyeti (LNR) ile “işbirliği yapacağını” söyledi.

Rus politikacı Esad'la görüştü

Moskova’daki Valdai forumunda yaptığı açıklamada, Şam’daki müttefik ilişkilerinden sorumlu Rus politikacı Dmitry Sablin’in Doğu Ukrayna’daki durum hakkında Esad ile görüşmeler yaptığı da vurgulandı.

Destekleyen ilk dünya lideri oldu

Öte yandan, Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, bugün yaptığı açıklama ile Rusya’nın Ukrayna konusundaki tutumunu destekleyen ilk dünya lideri oldu. Ortega, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Moskova destekli ayrılıkçılar tarafından kontrol edilen iki bölgeyi bağımsız olarak tanımakta haklı olduğunu söyledi.