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Avrupa Birliği'nden flaş Sinovac kararı!

Avrupa Birliği'nden flaş Sinovac kararı!

Koronavirüs aşı şartı uygulaması yürüten Avrupa Birliği turist girişlerinde DSÖ tarafından tanınan tüm aşıları olanlara kapıları açmaya karar verdi.

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Avrupa Birliği, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onaylanmış olan tüm aşıları olanlar da kapılarını açmaya karar verdi. AB, daha önce Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson ve Novavax olanları kabul etmişti.

Avrupa Birliği'nin, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onaylanmış olan tüm aşıları olanlar da kapılarını açmaya karar verdi.

Böylelikle, sadece Sinovac aşısı olanlar da Avrupa ülkelerini ziyaret edebilecek.

AB, daha önce Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson ve Novavax olanları kabul etmişti.

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