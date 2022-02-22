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Yunanistan'dan vatandaşlarına Ukrayna uyarısı

Yunanistan'dan vatandaşlarına Ukrayna uyarısı

 YUNANİSTAN Dışişleri Bakanlığı, Yunan vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemesi tavsiyesinde bulundu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'dan ayrılmak isteyen vatandaşların, ülkedeki Yunan yetkililerle temasa geçmesi istendi.

Yunanistan'ın Ukrayna'daki Büyükelçilik ve Başkonsolosluklarının iletişim bilgilerinin paylaşıldığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı Yunan vatandaşlara şimdilik Ukrayna'ya seyahat etmemelerini öneriyor." ifadesi kullanıldı.

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