Yunanistan'dan vatandaşlarına Ukrayna uyarısı
YUNANİSTAN Dışişleri Bakanlığı, Yunan vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemesi tavsiyesinde bulundu.Abone ol
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'dan ayrılmak isteyen vatandaşların, ülkedeki Yunan yetkililerle temasa geçmesi istendi.
Yunanistan'ın Ukrayna'daki Büyükelçilik ve Başkonsolosluklarının iletişim bilgilerinin paylaşıldığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı Yunan vatandaşlara şimdilik Ukrayna'ya seyahat etmemelerini öneriyor." ifadesi kullanıldı.