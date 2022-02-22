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Balık fiyatları yüzleri güldürmedi! Balıkçılar sezon umutsuz kapatıyor

Balık fiyatları yüzleri güldürmedi! Balıkçılar sezon umutsuz kapatıyor

Zonguldaklı balıkçılar hamsi ve palamutun kaybolmasının ardından sezonu umutsuz kapattıklarını açıkladı.

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Zonguldak’ta 15 Nisan’da başlayacak av yasağı öncesinde balıkçılar sezonu umutsuz kapatıyor. Sezona umutlu başlayan balıkçılar hamsi ve palamudun ardından büyük hayal kırıklığı yaşadı. Hamsi palamudun yerini istavrit ve mezgit doldurdu. Ancak istavrit ve mezgitinde istenilen seviyede olmaması balıkçıların yüzünü güldürmedi. Tezgahlarda İstavrit 30 TL, Mezgit ise 40 TL yer aldı.

Balıkçı Oktay Ertürk, “Balık şuanda gene azaldı. İstavrit mezgit yine az. Zaten sezonun bitmesine bir şey kalmadı. Fiyatlar İstavrit 30 TL, Mezgit 40 TL satılıyor. Fiyatlar uygun. Deniz ısındığı zaman hamsi kaybolur bu onlar için değil. Bu balıklar yaz kış var. Sezonu İstavrit ve Mezgit’le kapatırız. Hamsi palamut kayboldu. Gelecek sezondan palamuttan bir umudumuz var. Bu sene hiç bir şey kurtarmadı. Umduğumuzu bulamadık” dedi.

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