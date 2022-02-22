Ali Babacan SMS'le görevden aldı! Gürol Ayan ve ekibinin yeni partisi bakın neresi oldu

DEVA Partisi eski İstanbul İl Başkanı Gürol Ayan, Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'ne katıldı. Gürol Ayan ve ekibine rozetlerini Ümit Özdağ taktı.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Haziran ayında SMS ile görevine son verdiği İstanbul İl Başkanı Gürol Ayan bugün düzenlenen bir törenle ekibiyle birlikte Ümit Özdağ’ın Zafer Partisi’ne katıldı. Gürol Ayan, Ümit Özdağ'ın Genel Başkan olduğu Zafer Partisi’ne katılma kararlarını “Türkiye’nin gerçek sorunlarına gerçek çözümler üretecek akıl ve iradenin sadece Zafer Partisi’nde bulunduğunu hepimiz gördük. Bu yüzden tercihimiz Zafer Partisi oldu.” sözleriyle OdaTV'ye açıkladı.







Gürol Ayan DEVA Partisi’nden Zafer Partisi’ne geçişlerin devam edeceğini belirterek, “Oradaki arkadaşımızın çoğu da aynı bizler gibi herhangi bir ideolojik saplantıya kapılmadan ülkeye hizmet etme gayreti ile siyaset yapmaya çalışan kişiler. Eğer bulundukları yerde bir gelecek göremez ve Zafer Partisi’ne gelmek isterlerse tabii ki takdir sayın Genel Başkanımızındır. Tanıdıklarımıza referans olmak da tabii ki siyasi ahlakın bir gereğidir. Bizim hedefimiz polemiklere takılmadan, önce partimizi daha sonra da ülkemizi çok daha iyi bir noktaya taşımaktır.” dedi. Gürol Ayan ile birlikte Zafer Partisi'ne katılan İstanbul eski il yöneticileri Nezih Karaman ve Eser Güneysel’in de Zafer Partisi’nin merkez karar ve yönetim birimlerinde görev alacağı öne sürülüyor.



