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Bursa'dan alkışlanacak hareket! Alperen istedi başkan yaptı: Hüznümüzü birkaç günde...

Bursa'dan alkışlanacak hareket! Alperen istedi başkan yaptı: Hüznümüzü birkaç günde...

BURSA Yıldırım’da yaşayan yürüme engelli Alperen Yılmaz’ın salıncak hayali Yıldırım Belediyesi tarafından gerçekleştirildi.

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Yıldırım’ın Yunus Emre Mahallesi’nde ikamet eden Şaduman Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’dan, yakınlarındaki Şehit Sinan Uçan Parkı’na yürüme engelli oğlu ve diğer engelli çocukların yararlanabileceği salıncak istedi. Başkan Yılmaz’ın talimatı ile harekete geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kısa süre içerisinde parka salıncak montajını gerçekleştirdi.

Engelsiz salıncağın ilk misafiri ve gerçek sahibi olan Alperen salıncakta doyasıya eğlenirken, çocuğunun parkta oynayan çocukları gördükçe çok üzüldüğünü belirten Anne Şaduman Yılmaz, “Çocuğumun o halini gördükçe içim parçalanıyordu. Belediyemizden parka engelli çocuklar için bir salıncak kurulmasını talep ettik. Başkanımızın talimatı ile birkaç gün içerisinde isteğimiz yerine getirildi. Çocuğumun üzüntüsüne şahit olduğum yerde şimdi mutluluğuna ortaklık ediyorum. Bir anne için çocuğunun gülümsediğini, mutlu olduğunu görmekten daha büyük bir nimet yok. Hüznümüzü birkaç günde mutluluğa dönüştüren ve bize bu güzelliği yaşatan belediyemize ve Başkanımız Oktay Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum” dedi.



"Bir evladı bir anneyi mutlu etmekten daha ulvi ne olabilir"
Alperen’i ve onun gibi çocukları engelli değil özel bireyler olarak kabul ettiklerini tekrarlayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Engelsiz Yıldırım hedefiyle, özel vatandaşlarımızı topluma kazandırmak hedefiyle birçok projeye imza atıyoruz. Onların taleplerine cevap verecek, yaşamlarını kolaylaştıracak hizmetleri üretmeye çalışıyoruz. Her vatandaşımıza Yıldırım’da eşit hizmet ulaştırmak için çalışıyoruz. Alperen evladımızın ve annesinin salıncak talebini duyar duymaz renovasyon çalışmalarının devam ettiği Şehit Sinan Uçan Parkımıza engelsiz salıncak yerleştirdik. Bir evladı bir anneyi mutlu etmekten daha ulvi ne olabilir. Ne mutlu ki bize Alperen kardeşimizin ve ailesinin mutluluğuna katkı sağlayabildik” diye konuştu.

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