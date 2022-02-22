BIST 2.019
DOLAR 13,88
EURO 15,76
ALTIN 842,76
HABER /  DÜNYA
ADV Nisan ayında açık ısıtmalı havuz keyfi ile tatil sezonu başlasın

Havai fişek fabrikasında patlama oldu! Ölenler var

Havai fişek fabrikasında patlama oldu! Ölenler var

HİNDİSTAN'ın Himaçal Pradeş eyaletinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 7 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Abone ol

Ülke basınındaki habere göre, yetkililer, Gurpalah kenti yakınında Tahliwal sanayi bölgesinde bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldiğini belirtti.

Patlamada 7 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden yetkililer, yaralanan 12 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İclal Aydın kitapları Üç Kız Kardeşler konusu nedir kaç sayfa?
İclal Aydın kitapları Üç Kız Kardeşler konusu nedir kaç sayfa?
Nisan ayında açık ısıtmalı havuz keyfi ile tatil sezonu başlasın
Nisan ayında açık ısıtmalı havuz keyfi ile tatil sezonu başlasın
Rusya'ya ilk yaptırım geldi! Almanya baskılara dayanamadı ve Kuzey Akım 2 için kararını ilan etti
Rusya'ya ilk yaptırım geldi! Almanya baskılara dayanamadı ve Kuzey Akım 2 için kararını ilan etti
Rusya Ukrayna krizi! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Savaş en çok Türkiye'ye zarar verir
Rusya Ukrayna krizi! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Savaş en çok Türkiye'ye zarar verir
Ukrayna - İspanya maçı güvenlik nedeniyle ertelendi
Ukrayna - İspanya maçı güvenlik nedeniyle ertelendi
22.02.2022 ne demek anlamı nedir 22.22'de neler olacak?
22.02.2022 ne demek anlamı nedir 22.22'de neler olacak?
Sümeyye Erdoğan'a suikast davasında yazışmalar sahte çıktı
Sümeyye Erdoğan'a suikast davasında yazışmalar sahte çıktı
Tekirdağ'da feci kaza! 2 araç kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var
Tekirdağ'da feci kaza! 2 araç kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var
22 Şubat 2022 anlamı ne 2.22.2022 ne demek Happy twosday anlamı
22 Şubat 2022 anlamı ne 2.22.2022 ne demek Happy twosday anlamı
Ford yeni nesil Ford Ranger Raptor’ı tanıttı satış tarihi açıklandı
Ford yeni nesil Ford Ranger Raptor’ı tanıttı satış tarihi açıklandı