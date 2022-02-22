Havai fişek fabrikasında patlama oldu! Ölenler var
HİNDİSTAN'ın Himaçal Pradeş eyaletinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 7 kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.Abone ol
Ülke basınındaki habere göre, yetkililer, Gurpalah kenti yakınında Tahliwal sanayi bölgesinde bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldiğini belirtti.
Patlamada 7 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden yetkililer, yaralanan 12 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.