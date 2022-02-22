Rusya'ya ilk yaptırım geldi! Almanya baskılara dayanamadı ve Kuzey Akım 2 için kararını ilan etti

Rusya'nın aldığı kritik kararlarla Ukrayna krizinin tırmanması üzerine Kuzey Akım 2 projesinde uzun zamandır baskılara maruz kalan Almanya projeyi durdurma kararını son dakika olarak duyurdu. ABD ve AB'deki yaptırım çağrılarına ilk ciddi cevap Almanya'dan gelmiş oldu.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Moskova'nın Donetsk ve Luhansk'ı tanımasının ardından bir açıklama yaptı. Rusya'ya karşı atılacak adımları, ABD ve AB ile birlikte karar vereceklerini belirten Scholz, Kuzey Akım 2'ye ruhsat verilmesinin "artık imkansıza yakın" olduğunu söyledi. Scholz, "Özellikle Kuzey Akım 2'ye ilişkin durumu gözden geçirmemiz gerekli" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararının ardından Batı'dan yaptırımlar beklenirken Almanya'dan Kuzey Akım 2 açıklaması geldi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, hükümetin Kuzey Akım 2'nin tescillenmesi sürecini durdurduğunu duyurdu.

Scholz, İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile görüşme öncesi düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya'nın kararını eleştirerek "Bu, uluslararası hukukun ciddi bir ihlalidir. Putin, Birleşmiş Milletler Şartı'nı da çiğniyor." dedi.

Kuzey Akım 2 nedir?

Rus gazını Baltık Denizi kıyısından başlayarak deniz boyunca Avrupa'ya taşımayı hedefleyen Kuzey Akım 2 projesi, iki sualtı hattından oluşuyor. Yürütücü firma Nord Stream 2 AG tarafından oluşturulan Kuzey Akım 2 projesinin toplam maliyeti yaklaşık 10 milyar avroya mal oldu. Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

ABD bu boru hattını Avrupa'nın enerji güvenliği açısından risk olarak görüyor ve ABD'nin Doğu Avrupa'daki Ukrayna ve diğer müttefiklerini ekonomik olarak zora sokacağını savunuyordu. Daha sonra Merkel ve Biden, Kuzey Akım 2 boru hattı projesi için anlaşmaya varmıştı.

Kuzey Akım 2, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önemli bir projesi olarak görülüyor. Bu nedenle AB'ye Rus gazının, Ukrayna ulaşım ağından bağımsız olarak gönderilmesi Rusya için kritik önem taşıyor.

Kuzey Akım 2, Avrupa içinde de, geleneksel enerji hatları güzergahında bulunan Ukrayna gibi ülkelerin stratejik konumunu zayıflatacağı gerekçesiyle uzun süredir bir tartışma konusuydu.

Almanya'nın durumu zorda

Doğalgazda neredeyse tamamen dışa bağımlı olan Almanya, doğal gaz ihtiyacının yarısından fazlasını Rusya'dan karşılıyor. Fosil yakıtlar ve nükleer enerjiden çıkış stratejisi izleyen Almanya, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olarak enerji arzını güvenceye almak zorunda.

Avrupa'da en fazla doğal gaz tüketen ülke olan Almanya'nın enerji ihtiyacının 2030 yılına kadar yüzde 25 oranında artması bekleniyor. Nükleerden çıkış stratejisi çerçevesinde geçen yıl son altı nükleer santralden üçü kapatılmıştı. Geriye kalan üç santralin de yıl sonuna kadar kapatılması planlanıyor. Bu durum, enerji güvenliğini Berlin açısından daha da acil bir konu haline getiriyor.

Putin gazı kesmeyeceğini duyurmuştu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel piyasalara sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) dahil kesintisiz doğal gaz tedarikini sürdürme niyetinde olduklarını ifade etti.

Doğal gaza yönelik talebin son derece yüksek olduğunu belirten Putin, "Rusya ise LNG dahil olmak üzere bu ham maddenin dünya pazarlarına kesintisiz tedarikini sürdürmek, ilgili altyapıyı geliştirmek ve gaz sektöründeki yatırımları artırmak niyetindedir." ifadesini kullandı.

AB yüzlerce ismi yaptırım listesine aldı! Milletvekilleri de var

Moskova’da bu gelişmeler yaşanırken Avrupa Birliği ve ABD’nin de Rusya’ya yaptırımlara hız verdiği açıklandı. Reuters haber ajansının “son dakika” ibaresiyle servis ettiği haberde ismini açıklamayan üst düzey bir Avrupa Birliği diplomatı, AB diplomatlarının Rusya’ya yaptırımı oy birliğiyle kabul ettiğini duyurdu.

Diplomatların bugün tekrar bir araya geleceği ve yaptırımın detaylarını masaya yatıracağı da vurgulandı. İsmini açıklamayan yetkili yüzlerce Rus vatandaşının da yaptırım listesinde yer alacağını söyledi.

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg ise Avrupalı kaynaklardan elde ettiği bilgilerle kapsamlı bir haber yayınladı. Haberde, Avrupa Birliği’nin Rusya parlamentosu Duma’da Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’ne desteği onaylayan 351 vekile yaptırım kararının gündemde olduğu belirtildi.

Öte yandan yaptırım listesinde Putin’in kurmaylarının da yer aldığı belirtildi. Yapılan oylamada Macaristan haricindeki ülkelerin yaptırımlara onay verdiği Macaristan’ın ise çekimser kaldığı kaydedildi.