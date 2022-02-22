Rusya Ukrayna krizi! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Savaş en çok Türkiye'ye zarar verir

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ukrayna'daki son gelişmelere değindi. Kılıçdaroğlu "Bölgedeki savaş en çok Türkiye'ye zarar verir" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Ukrayna-Rusya krizine değinen Kılıçdaroğlu 'bölgemizde savaş istemiyoruz' dedi. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

-Gülistan Doku'nun ailesi burada. Bu kadar uzun zaman geçiyor aile perişan hala Gülistan bulunamıyorsa o zaman sorun vardır demektir. Bir aile evladını kaybetmiş uzun zamandır halen bulunamıyorsa ailenin iktidara olan güveni sarsılır.

Sedef Kabaş açıklaması

-Sedef Kabaş gazetecidir ve eleştiri hakkını kullanmıştır. Aslında tutuklanmaması lazım ama hukuk olmadığı için içeride tutuluyor. Osman Kavala da, Selahattin Demitaş da öyle...Devleti adalet içinde yönetirseniz tüm taşlar yerine oturur. Devleti öc alma duygusu ile yönetirseniz taşlar yerinden oynar.

"Savaş Türkiye'ye zarar verir"

-Ukrayna krizi var. Bölgemizde savaş istemiyoruz. Savaşın acımasızlığını en iyi bizim tarihimiz anlatır. Bölgedeki savaşın Türkiye'ye zarar vereceğini biliyoruz. Ukrayna eğer savaş çıkarsa en büyük zararı görecek ülkelerdir biri Türkiye'dir. Tarafları sağduyuya davet etmek bütün dünyanın ortak talebi olarak ortaya çıkmak zorundadır. Bu süreç içinde Rusya 2014'e göre daha güçlü bir şekilde sahneye çıkmış durumda. Doğalgaz, petrol fiyatları artıyor bunlar da Rusya'nın işini kolaylaştırıyor.

-Doğalgaz ithalatının yüzde 40, petrolün yüzde 25'i Rusya'dan ithal ediliyor. Montrö sözleşmesini tartışmaya açmanın nasıl bir ihanet olduğunu gösteriyor. Bölgenin güvenliği açısından son derece önemli. Bunun doğuracağı vehameti 84 milyon iyi bilmeli. Dış politikada sağduyu ile harekete etmemiz lazım.

-Hayat pahalılığını biliyorsunuz. Herkes yakınıyor. Asgari ücrette ciddi artış oldu sonra yansımaları oldu. Asgari ücret artışı bir şey getirmemiş. 4 milyon 122 vatandaşımız bankalara borcunu ödeyemedi. İcradaki dosya sayısı 23 milyonu aştı. İçinde bulunduğumuz tablonun iyi olmadığını gösteriyor. Biz büyükşehir belediye başlarımız başta olmak üzere tüm başkanlarımıza söyledik garibin yanında olun yangını söndürecek çareler üretin dedik dinlemediler.

"İBB'ye bağış olarak verilen paraya el koyuyorlar"

-İBB'ye vatandaşların bağış olarak verdikleri 6 milyon 200 bin liraya el koydular bunun adı vicdansızlıktır. Fakire gidecek paraya el koyuyorsunuz. Ona rağmen belediye başkanlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar.

-Diyorlardı ya 'Sakın CHP'ye oy vermeyin sosyal yardımlar kesilir'. Bu kadar büyük iftiralar ile karşılaştık. Tüm belediye başkanlarını yürekten kutluyorum.

"O makamda oturmamalıdır"

-Aramızda EYT'liler var. Uzun süre sorunlarınıza karşı kulaklarını tıkadılar. En tepedeki zat sizin için 'türedi' lafını kullandı. Kendi ülkesinde kendi vatandaşı hak ararken sorunu çözmesi gereken kişi sorunu yaşayan kişiye 'türedi' diyorsa o makamda oturmamalıdır.

-Emekliye gelince 1500 liranın altında değil diyorsun. Emekli 1500-1600 lira ile nasıl geçinecek? Çalışanlara milli gelir artışından hak ettikleri artışları vereceğiz.

-Emeklilikte yaşa takılanlar neden birdenbire fazlalaştı? Kendi özgür iradesi ile işi bırakıyor. Daha fazla prim öderse emekli aylığı düşecek. Böyle garip model dünyada yok.

"Maaşlar asgari ücret seviyesine yükselmedi"

-Sözüm muhtarlara. Muhtar arkadaşlarım sizinle en çok toplantı yapan bu kardeşiniz. Erdoğan muhtarların aylıklarını asgari ücret seviyesine çıkartacağız dedi. Bekledik aralık geçti, ocak geçti, şubata geldik. Maaşlar asgari ücret seviyesinde değil. Bugüne kadar hangi sözünde durdu ki... Lafa gelince bol. Bunun üzerine muhtarlarla ilgili kanun teklifi hazırlamıştık. Kanun teklifi 19 Ocak'ta bunu Erdoğan söylüyor 15 Şubat'ta teklifi indirdik. Bu kanun teklifine evet deyin muhtarlar TBMM'yi izliyor dedik. Bu reddedildi. Önümüzdeki günlerde aynı teklifi grup başkanlarımız indirecek. Göreceğiz.

"Yakında Maliye Bakanı olabilir"

-MHP toplumla hiç ilgilenmiyor. Onların tek görevi saraydan aldıkları talimat ile 19 Mayıs hareketleri yapmak el kaldırıp indirmek. AK Parti vekillerin televizyona çıkıp konuşmasını çok isterim. Akbaşoğlu müthiş matematikçi olağanüstü matematikçi. Yakında Maliye Bakanı olabilir.

Emeklilere bayram ikramiyesi

-Emeklilere bayram ikramiyesi verilsin diye uzun süre mücadele ettik. Mücadelelerden sonra 2018'den sonra 1000'er lira verildi. Sonra 1100 lira oldu. Adalet dediğiniz kavram kutsal kavramdır emekliler arasında ayrım yapamazsınız. Bu ülkede banka emeklileri de sigorta çalışanı emeklileri de var. Onlar ikinci sınıf vatandaş mı? Onların hakkı neden teslim edilmiyor? Emekler arasında ayrımcılık yapılır mı? Bu ikramiyeyi biz vereceğiz.

28 Şubat toplantısı

-Ayın 28'inde bir toplantı yapacağız. 6 siyasi partinin başkanı bir araya geleceğiz. Çalışmalar yapıldı toplumun en duyarlı kesimleri davet edildi. 6 genel başkan orada olacağız. Güçlendirilmiş Parlamenter Sitem ne demektir... Devletin bilgi ve deneyimle yönetilmesi için hakkın, hukukun, adaletin sağlanması lazım. Saat 13,30'da 6 parti genel başkanı bir araya geleceğiz. Bizim bir araya gelmesi birilerinin hoşuna gitmiyor. Bakanlık paylaşılıyor bilmem ne.. kendi yaşadıkları açmazları bize mal etmeye çalışıyorlar. Her birimizin ortak hedefi yaşanabilir Türkiye, insan haklarına saygılı Türkiye, kimsenin ötekileştirilmediği Türkiye. Bu kadar değerli birlikteliği toplumun önüne koyacağız.