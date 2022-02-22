Ford yeni nesil Ford Ranger Raptor’ı tanıttı satış tarihi açıklandı

Ford, pick-up segmentinden yeni nesil Ford Ranger Raptor’ı tanıttı. Yeni Nesil Ranger serisinin Avrupa'da sunulacak ilk modeli olan yeni Ranger Raptor, 2022'nin son çeyreğinden itibaren müşterilerle buluşacak

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, çölleri, dağları ve her türden arazi için üretilen ikinci nesil Ranger Raptor, gerçek doğa tutkunları için tasarlanan üstün arazi performansıyla pick-up kullanıcıları için çıtayı yeni bir seviyeye taşıyor.

Ford Performance ekibi tarafından geliştirilen Yeni Nesil Ranger Raptor, geleceğin Ford Ranger ailesinin üstün performanslı bir türevini temsil ediyor.

Gerçek gücü, mekanik ve teknik duyarlılıkla buluşturan Ranger Raptor, daha güçlü yeni nesil donanımı kontrol eden daha akıllı teknolojilerle bugüne dek sunulan en gelişmiş Ranger.

Yeni Nesil Ranger serisinin Avrupa'da sunulacak ilk modeli olan yeni Ranger Raptor, 2022'nin son çeyreğinden itibaren müşterilerle buluşmaya başlayacak.

Performans tutkunları için en önemli haberlerden biri, Ford Performance tarafından 288 PS güç ve 491 Nm tork 1 üretme hedefiyle düzenlenen yeni çift turbo 3.0 litre EcoBoost V6 benzinli motoru sunuluyor. Yeni motor, her ülkede farklılıklar göstermekle birlikte 2023’ten itibaren Yeni Nesil Ranger Raptor ile sunulmaya devam edecek olan mevcut 2.0 litre çift turbo dizel motora göre daha çok güç artışı sağlıyor.

Çift turbo 3.0 litre EcoBoost V6 motor, geleneksel dökümlerde kullanılan demirden yaklaşık yüzde 75 daha güçlü ve yüzde 75’e kadar daha sert bir malzeme olan sıkıştırılmış grafit demir silindir bloku içeriyor.

Ranger Raptor’un yeni güç aktarım sistemi çakıl, toprak, çamur ve kum zeminde zahmetsiz hızlanmayı mümkün kılıyor. Elektronik kontrollü aktif egzoz sistemi de bu kapsamlı performansa uyum sağlamak için motor sesini dört seçilebilir moda göre yükselterek Ranger Raptor'un ses karakterini yansıtıyor.

Sürücüler, direksiyondaki bir butona basarak veya bir sürüş modu seçerek sessiz, normal, spor ve baja ses ayarlarından birini tercih edebiliyor:

Ranger Raptor gibi yüksek performanslı bir arazi aracı, bunu sağlayacak yürüyen aksamı da gerektiriyor.

Ford mühendisleri bu nedenle süspansiyonu tamamıyla yeniden tasarladı.

Rander Raptor’un yeni tasarlanan dayanıklı ama hafif alüminyum üst ve alt kontrol kolları, uzun mesafeli ön ve arka süspansiyon, ve rafine bir Watt kolu arka ucu ile engebeli arazide yüksek hızla yol alırken daha fazla kontrol sağlanıyor.

Yeni nesil Fox 2.5 inç bypass valfli amortisörler, konuma duyarlı sönümleme özelliğine sahip en ileri kontrol teknolojisini içeriyor. Şimdiye dek en gelişmiş Ranger Raptor donanımı niteliğindeki bu amortisörler, bir önceki versiyona kıyasla sürtünmeyi yaklaşık yüzde 50 azaltan Teflon takviyeli yağla dolduruluyor.

Ranger Raptor'un sürüş modları revize edildi

Ranger Raptor’un revize edilen seçilebilir sürüş modları 2 ile bağlantılı bypass valfli sistem, gerek yüksek gerek düşük hızla ilerlerken yolda konforu, arazide sürüş kalitesini artırmak için geliştirildi.

Sistem sürüş modlarıyla çalışmanın yanı sıra arka planda da işleyerek Yeni Nesil Ranger Raptor’u farklı koşullara hazırlıyor. Amortisörler sıkıştıkça bypass sisteminin içindeki farklı bölgeler seçilen sürüş için gereken desteği doğru oranda veriyor ve amortisörler tam yüksekliğe dönerken ters yönde çalışıyor.

Yarışlarda kendini kanıtlayan Fox Bottom-Out Kontrol, şiddetli alt darbelere karşı koruma için amortisör hareketinin son yüzde 25’inde maksimum sönümleme kuvveti sağlıyor. Ranger Raptor, her pozisyonda doğru miktarda sönümleme kuvveti sağlayan amortisörlerle hem yolda hem arazide yere sağlam basıyor. Ranger Raptor’un engebeli arazileri aşma yetkinliği, gövde altı korumaların ciddi oranda artırılmasıyla daha da geliştirildi.

Ön gövde altı koruması, standart Yeni Nesil Ranger’ın karterinin yaklaşık iki katı büyüklükte ve 2,3 mm kalınlığında yüksek mukavemetli çelikten üretiliyor.

Bu koruma plakası, motor alt koruması ve ara şanzıman koruması ile birlikte radyatör, direksiyon sistemi, ön travers, motor karteri ve ön diferansiyel gibi önemli parçaları korumak için tasarlandı.

İkili çalışan ön ve arka çeki kancaları, arazide sürüş esnasında esnek kurtarma seçenekleri sunuyor. Bu tasarımda çeki kancalarından biri gömülü kalırsa diğerine erişim kolaylaştırılırken derin kumda veya yoğun çamurda çekme sırasında denge kayışlarının kullanılması da sağlanıyor.

Ranger Raptor bir ilk olarak gelişmiş tam zamanlı dört tekerden çekiş sistemiyle birlikte kilitlenebilir ön ve arka diferansiyeller ve yeni bir elektronik kontrollü isteğe bağlı iki vitesli ara şanzımana, dolayısıyla titiz arazi tutkunlarını çok memnun edecek bir özelliğe sahip oluyor.

Yeni Nesil Ranger Raptor’un düzgün yollardan çamurlu ve engebeli araziye kadar her zeminde kolayca kullanılmasına yardımcı olmak amacıyla yedi seçilebilir sürüş modu2 sunuluyor. Bunlardan biri olan arazi odaklı Baja modu, yüksek hızlı arazi sürüşü sırasında en mükemmel performans için aracın elektronik sistemlerini yapılandırıyor.

Raptor adının kökleri, Ford’un yüksek hızlı arazi performansı için optimize edilmiş birinci nesil F-150 SVT Raptor’dan bu yana yüksek performanslı pick-up’larda ve ticari araçlarda bu ismi kullandığı Kuzey Amerika'ya uzanıyor.

Ford Performance tarafından geliştirilen Ranger Raptor, erişim alanını genişleterek 2018’den beri Raptor armasını diğer dünya pazarlarına ve Avrupa’daki arazi aracı meraklılarına ulaştırıyor.