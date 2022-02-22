Ankara'da 4 yılda 100 kez yolda bıraktı muayenede 32 kusurdan kaldı harcadığı para dudak uçuklattı
Skoda Favorit aracında çektiği çilelerle Türkiye'nin gündemine oturmaya aday Yasin Esen'in anlattıkları şaşkına çeviriyor. 100 kez yolda bırakan aracından pes etmeyen Esen, "Gerekirse araç baştan yapılacak" dedi.
Otomobil tutkunu Etem Sayın'ın "Sekiz Slindir" kanalında “Beyin yakanlar” serisinin konuğu sürekli bozulan Skoda Favorit oldu. Sahip olduğu Favorit ile başına gelmeyen kalmayan Yasin'in arabası bozulunca bindiği otobüs bile bozulmuş.
2015 senesinde Hatay Serinyol ilçesinde bir köyden alınan araç dönüş yolunda Pozantı'da conta yakıp yolda bırakmış. Deyim yerindeyse "dakika bir gol bir” olmuş. Sürekli arıza yaptığı için bagajı yerek parçalarla dolu.
222 bin kilometredeki araca “sanayinin gülü” lakabı takılmış. Öyle ki araç sahibi Yasin Esen ile Etem Sayın'ın buluşması, 2 kez araçtan kaynaklı arazı nedeniyle gerçekleşmedi.
Arabayı durdurup cam sil sıkıyor: Çekim yapılmaya gelirken silecek motorunun yandığını belirten Yasin, ön camları silmek için arabayı durdurup cam sil püskürtüyor. Parça fiyatlarının alıp başını gittiğini söyleyen Yasin “Yağmurlu zamanlarda ben böyle binemem. Kırmızı ışıklarda kapıları açıp cam sil sıkıyorum. Millet garip garip bakıyor” diyor.