Ankara'da 4 yılda 100 kez yolda bıraktı muayenede 32 kusurdan kaldı harcadığı para dudak uçuklattı

Otomobil tutkunu Etem Sayın'ın "Sekiz Slindir" kanalında “Beyin yakanlar” serisinin konuğu sürekli bozulan Skoda Favorit oldu. Sahip olduğu Favorit ile başına gelmeyen kalmayan Yasin'in arabası bozulunca bindiği otobüs bile bozulmuş.