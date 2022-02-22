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Öğrencisini darbeden eski öğretmene verilen cezaya itiraz

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Öğrencisini darbeden eski öğretmene verilen cezaya itiraz

 AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde öğrencisini darbettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan eski matematik öğretmenine verilen 10 ay hapis cezasına itiraz edildiği bildirildi.

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Öğrenci S.T.K'nin avukatı Ali Oğuz Şahin, Aksaray Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunduğu itiraz dilekçesinde, yargılama sonucunda sanığın 10 ay hapis cezası aldığı ve hükmün açıklanması geri bırakıldığını hatırlattı.

Şahin, itirazında, yağma suçunun unsurlarının oluştuğunu ancak mahkemenin bu konu üzerindeki itirazlarını dikkate almadığını belirtti.

Bu nedenle mahkemece görevsizlik kararı verilerek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesi gerekmekteyken, gönderilmemesi nedeniyle verilen karara itiraz ettiklerini anlatan Şahin, başvuru dilekçesinde şu değerlendirmede bulundu:

"Hüküm kurulurken alt sınırdan uzaklaşılmış olsa da olayın katılan ve mağdurda yarattığı infialle, suçun işlenme biçimi dikkate alınarak üst sınırdan ceza verilmesi gerekirdi. Bu nedenle alınan karara itiraz ediyoruz. Ayrıca madde metninden hükmün açıklanması geri bırakılması kararı yönünden şartlar sayılmakla birlikte, yasal bir zorunluluk olduğu yönünde bir hüküm bulunmamaktadır. Suçun toplumda yarattığı infial, müvekkilin ve kardeşinin okul değiştirmesine kadar varan mağduriyetler zinciri nedeniyle hükmün açıklanması geri bırakılması kararı kamu vicdanını derinden yaralamıştır. Bu yönden de karara itiraz ediyoruz."

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