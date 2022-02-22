İstanbul'un göbeğinde yer alıyor ama kimse burayı bilmiyor: Çok çabuk çözüldü işim

İSTANBUL'un merkezinde olduğu, ulaşımı da rahatlıkla sağlandığı halde adı duyulmayan Avrupa Yakası Nüfus Hizmetleri Merkezi, normal kapasiteyle hizmet verebilmek istiyor. Randevu bile almadan merkeze gelen vatandaşlar zaman kaybetmeden işlerini hallederken, Nüfus Müdürü Yalçın Aktaş, "Burası 3-4 bin vatandaşa hizmet verebilecek kapasitede bir yerdir. Vatandaşlarımızı buraya konforlu bir şekilde hizmet verebilmek adına bekliyoruz" dedi.

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Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi'nde kurulan Avrupa Yakası Nüfus Hizmetleri Merkezi, kısa bir süre önce hizmete açıldı. Günde ortalama 3-4 bin civarı kişiye hizmet verebilecek şekilde inşa edilen merkezde, şimdilerde yüzde 15 kapasiteyle çalışması, vatandaşların sıra beklemeden işlerini daha hızlı yapmasına imkan sağlıyor. Metrobüs, metro gibi toplu taşıma araçlarına da yakın olmasıyla dikkat çeken merkez, normal kapasite hizmet vermek için vatandaşları bekliyor.



Merkezin, 3-4 bin vatandaşa hizmet verebilecek bir kapasitede olduğunu ifade eden Nüfus Müdürü Yalçın Aktaş, "Bu merkezde Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi, adres değişikliği gibi işlemler yapılmaktadır. Yeni kurulması nedeniyle özel bir merkezdir. Türkiye'de ilk ve tek olması adına da önemli bir yer. Vatandaşların zamanları çok değerli olduğu için bu merkeze rahatlıkla ulaşabilirler. Ulaştıkları merkezden çok kısa bir sürede hizmet alabilirler. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Pandemi koşullarında çok rahat hizmet alınabilecek. Sosyal mesafe kurallarına uygun yapılmış olan bu merkez aynı zamanda Türkiye'de bizler adrese dayalı hizmet vermiyoruz." DEDİ.







"Ulaşım sorunu olmayan bir merkez"

Aktaş "Tüm vatandaşlar istedikleri nüfus idaresinden hizmet alabilirler. Burada yoğunluk şu anda yüzde 15'lerde. Burası 3-4 bin vatandaşa hizmet verebilecek kapasitede bir yerdir. Vatandaşlarımızı buraya konforlu bir şekilde hizmet verebilmek adına bekliyoruz. Bizim nüfusmatik cihazlarımız da var. Bu cihazlar üzerinden de randevu alabilirler. Randevularını çok rahatlıkla alabilecekleri için hizmetleri de anında yapılmaktadır. Vatandaşlar burada sıra bekleme, kalabalık oluşturma gibi herhangi bir takılmaya kalmadan hizmet alma şansına sahipler. Burası İstanbul'un merkezi Cevizlibağ. Burada metrobüs, tramvay E-5'in hemen kenarında metrobüsten inince iki dakikalık yürüme mesafesinde tramvayın hemen yanı başında ulaşım sorunu olmayan bir merkez" şeklinde konuştu.



"Hiç beklemeden kısa sürede işimi hallettim"

İzmir'den İstanbul'a üniversite kaydı yaptırmak için gelen Zeynep Yıldız, kimliğini kaybetmesi üzerine Avrupa Yakası Nüfus Hizmetleri Merkezi'ne geldiğini söyledi. Kısa sürede işlemini hallettiğini belirten Yıldız, "Ben İzmir'de yaşıyorum. İstanbul'a üniversiteye kayıt olmak için geldim. Ben burada kimliğimi kaybettim. Buraya Nüfus Merkezi'ne geldim. Burada bana çok güzel yardımcı oldular. Kimliğime ulaştım. Şimdi de üniversiteye kaydımı yaptırdım. Aynı zamanda burada hiç beklemeden çok kısa bir zamanda işimi hallettim. Çok çabuk çözüldü işim" dedi.







“Ulaşımda kolay, randevu almadan işimi hızlı bir şekilde hallettim”

Ehliyetini kimliğine geçirmek için Nüfus Hizmetleri Merkezi'ne gelen Nebahat Erginer ise, "İşim çok kolay bir şekilde çözüldü. Memur arkadaşlara çok teşekkür ederim. Ehliyetimi kimliğime geçirmek istiyordum. Burada çok hızlı bir şekilde halloldu. Arkadaşlar da çok güzel ilgileniyorlar. 10-15 dakika içinde işim halloldu. Halıcıoğlu'nda ikamet ediyorum. Ulaşım da çok kolay. Metrobüsle geldim. Randevu almadım. Hızlı bir şekilde işimi hallettim" diye konuştu.