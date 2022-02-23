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Bu saate dikkat edin 'tavan yapabilir' deyip Hande Kazanova Dinçer Güner uyardı

Bu saate dikkat edin 'tavan yapabilir' deyip Hande Kazanova Dinçer Güner uyardı

Astroloji uzmanları Dinçer Güner, Hande Kazanova ve Murat İpek'in 22 Şubat 2022 burç yorumlarını yazdı.

Bu saate dikkat edin 'tavan yapabilir' deyip Hande Kazanova Dinçer Güner uyardı

"Günün ilk yarısı Ay ile Jüpiter arasındaki olumlu etkileşim ile geçecek" diyen astroloji uzmanı Dinçer Güner "Sevdiklerimizle güzel şeyler paylaşmak, sosyalleşmek, ilişkilerde dürüst ve samimi olmak, yaraların çabuk iyileşmesi, kolay ortaklıklar ve iş birlikleri kurmak, maddi konulardan yana iyi haberler cömert olmak ve yardım etmek ve almak çok daha kolay olacaktır." dedi.

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Bu saate dikkat edin 'tavan yapabilir' deyip Hande Kazanova Dinçer Güner uyardı

 Güner "Akşamüstü saatleri itibari ile Ay ile Satürn arasında sert bir görünüm olacak... İç karartıcı, depresif, mutsuz, başarısızlık duygusu, yalnızlık, duygusal kopukluk, gereksiz tartışmalar içine girme gibi etkileri var.." ifadelerini kullandı. 

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Bu saate dikkat edin 'tavan yapabilir' deyip Hande Kazanova Dinçer Güner uyardı

Astroloji uzmanı Hande Kazanova "Akrep burcundayken Salı sabahı gerginliklere, beklenmedik olaylara karşı dikkatli olmakta fayda var. Yer hareketliliği de artabilir." uyarısında bulundu.

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Bu saate dikkat edin 'tavan yapabilir' deyip Hande Kazanova Dinçer Güner uyardı

Kazanova ayrıca "Salı öğleden sonraki zaman dilimi girişimlerimizde zorlanabilir, duygusal olarak kendimizi yetersiz hissedebiliriz." dedi. 

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