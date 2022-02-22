Antalya'da genç anaokulu öğretmeninin odasına giren ailenin dünyası başına yıkıldı

ANTALYA’da özel bir anaokulunda öğretmenlik yapan 32 yaşındaki genç kadın evinde ölü bulundu.

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Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Habibler Mahallesi 5721 Sokaktaki müstakil bir evde meydana geldi. Özel bir anaokulunda öğretmenlik yapan 32 yaşındaki Şeyda Yazgan, dün mesai bitiminden sonra rahatsızlanması üzerine hastaneye başvurdu. Daha sonra evine gelen Yazgan, ailesiyle birlikte geç saatlere kadar oturdu. Genç kadın bir süre sonra odasına dinlenmeye geçti.



Sabah odaya giren ailesi Yazgan’ı uyandırmak istese de başarılı olamadı. Bunun üzerin aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberle Yazgan’ın yakınları eve geldi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Şeyda Yazgan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.