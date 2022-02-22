BIST 2.008
DOLAR 13,76
EURO 15,58
ALTIN 839,78
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Nisan ayında açık ısıtmalı havuz keyfi ile tatil sezonu başlasın

Antalya'da genç anaokulu öğretmeninin odasına giren ailenin dünyası başına yıkıldı

Antalya'da genç anaokulu öğretmeninin odasına giren ailenin dünyası başına yıkıldı

ANTALYA’da özel bir anaokulunda öğretmenlik yapan 32 yaşındaki genç kadın evinde ölü bulundu.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Habibler Mahallesi 5721 Sokaktaki müstakil bir evde meydana geldi. Özel bir anaokulunda öğretmenlik yapan 32 yaşındaki Şeyda Yazgan, dün mesai bitiminden sonra rahatsızlanması üzerine hastaneye başvurdu. Daha sonra evine gelen Yazgan, ailesiyle birlikte geç saatlere kadar oturdu. Genç kadın bir süre sonra odasına dinlenmeye geçti.

Sabah odaya giren ailesi Yazgan’ı uyandırmak istese de başarılı olamadı. Bunun üzerin aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberle Yazgan’ın yakınları eve geldi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Şeyda Yazgan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bu saatlere dikkat edin! 'Tavan yapabilir' deyip Hande Kazanova Dinçer Güner uyardı: 2022 burç yorumları...
Foto Galeri Bu saatlere dikkat edin! 'Tavan yapabilir' deyip Hande Kazanova Dinçer Güner uyardı: 2022 burç yorumları... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Bekolu Şehmus Hazer'in acı günü
Fenerbahçe Bekolu Şehmus Hazer'in acı günü
Nisan ayında açık ısıtmalı havuz keyfi ile tatil sezonu başlasın
Nisan ayında açık ısıtmalı havuz keyfi ile tatil sezonu başlasın
Devlet Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu'nun 28 Şubat ve başörtüsü iddiasına çok sert tepki
Devlet Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu'nun 28 Şubat ve başörtüsü iddiasına çok sert tepki
İstanbul'da ev sahibi 15 gündür haber alamadı! Eve giren ekipler şok oldu: Salonda...
İstanbul'da ev sahibi 15 gündür haber alamadı! Eve giren ekipler şok oldu: Salonda...
Fransız gazeteci ve güvenlik uzmanı Merchet Ukrayna için acı gerçeği açıkladı
Fransız gazeteci ve güvenlik uzmanı Merchet Ukrayna için acı gerçeği açıkladı
'Üniversiteler fuhuş evleri' diyen Ebubekir Sofuoğlu'nun yeni skandalına üniversitesi bile isyan etti: Enver Paşa kanaatimce...
'Üniversiteler fuhuş evleri' diyen Ebubekir Sofuoğlu'nun yeni skandalına üniversitesi bile isyan etti: Enver Paşa kanaatimce...
Bir hafta önce Covid'i atlatmış! Ailesi odasında bu halde buldu
Bir hafta önce Covid'i atlatmış! Ailesi odasında bu halde buldu
Minsk anlaşması nedir maddeleri neler Rusya-Ukrayna Minsk anlaşması
Minsk anlaşması nedir maddeleri neler Rusya-Ukrayna Minsk anlaşması
Meteoroloji uzmanı açıkladı! İstanbul'da yağışlar azaldı ama su sıkıntısı olmayacak
Meteoroloji uzmanı açıkladı! İstanbul'da yağışlar azaldı ama su sıkıntısı olmayacak
Dua eden asker Can Ataklı'yı rahatsız etti askerin cezalandırılmasını istedi
Dua eden asker Can Ataklı'yı rahatsız etti askerin cezalandırılmasını istedi