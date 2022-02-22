MHP lideri Devlet Bahçeli'den Tarkan Geççek şarkısına beklenen tepki geldi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli Ukrayna Rusya savaşına ilişkin Putin'in bağımsızlığı tanıma imzasını "Yangına körükle gitmektir" diye yorumladı. Bahçeli'nin gündeminde Münih'e giden Ekrem İmamoğlu da vardı. Tarkan'ın 'Geççek' şarkısını yorumlayan Bahçeli 6'yı çevirirseniz 9 çıkar, biz 6'ya bakınca 6 oku görüyoruz 9'a da 9 ışık' dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin MHP Grup Toplantısı konuşmasına Ukrayna Rusya krizinden girdi, Münih'te Güvenlik Konseyi zirvesine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. Bahçeli'nin gündeminde Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı da vardı. Tarkan'dan Zillet'in Tarzan'ı çıkarılamaz diyen Bahçeli "Elbette geçecek, zillet geçecek, salgın geçecek, terör geçecek, sorunlar bitecek, buna da az kaldığı görülecek. 6 rakamına dikkat buyurunuz. Bu rakamı terse çevirince 9 rakamı ortaya çıkar. Mesele bakmak değil görmek. Altıyı çevirip 9 rakamına bakınca gördüğümüz huzurdur, havaya kaldırılan 9 tuğdur, 9 ışıktır sorunların geçeceğinin müjdesidir. Cumhur İttifakı'nın açık ara önde geçeceğini simgesidir. Nitekim, çoğu gitmiş azı kalmıştır. " dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Rusya'nın bağımsızlığı tanıması: Yangına körükle gitmek

-Bir kısım Batı medyası savaşın her an çıkabileceğini iddia etmektedir. İngiltere Başbakanı, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'nın en büyük savaşına hazırlandığını iddia etmiştir. Rusya Ukrayna sınırında bombaların patladığı OHAL ilan edildiği sivillerin tahliye edildiği anlaşılmaktadır. Ayrı bağımsız cumhuriyet olarak tanınması ve Putin'in olur vermesi yangına körükle gitmekten başka bir anlam taşımamıştır. Putin Minsk anlaşmaları çerçevesinde özel durumu savunmuştur. Bu durum Ukrayna'nın bölünmesinden başka bir anlama gelmeyecektir. NATO'nun doğuya genişleme siyasetinden rahatsızlık duyulması aynı oranda Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyulmamasıyla dengeli olmamıştır.

Son derece kuşkulu

-Menzili 2000 km bulan hipersonik füzelerin Rusya eliyle Akdeniz'e taşınması bizim nazarımızda son derece kuşkuludur. Putin askerlerinin çekileceğini söylese de ABD asker çekilmediğini sınıra doğru itildiğini açıklamıştır.

-Hem Rusya hem ABD barış ve istikrara hizmetten uzaklara savrulmuşlardır. Biden Ukrayna'nın egemenlik haklarını zedeledi. Ukrayna'nın geleceğini konuşmak Ukrayna vatandaşlarının hakkıdır.

-Kıvılcımı tutuşturmak devasa yangınlara yol açar. ABD Rusya'nın bu savaş ihtimalinde nüfus arayışı güç tartma stratejisi tehdit altındaki ülkelere yerleşme çabası adil adaletle bütünüyle terstir.

Tarkan 'Geççek' şarkısı -Türk müziğinin meşhur yorumcusu Tarkan bir şarkı sözü yazıp bunu seslendirdi. Akbabalar üşüşmüştür. Tarkan geçecek diyor, bunu da Anadolu'ya yaygın ağız şivesi ile söylüyor. Elbette geçecek, zillet geçecek, salgın geçecek, terör geçecek, sorunlar bitecek, buna da az kaldığı görülecek. 6 rakamına dikkat buyurunuz. Bu rakamı terse çevirince 9 rakamı ortaya çıkar. Mesele bakmak değil görmek. Altıyı çevirip 9 rakamına bakınca gördüğümüz huzurdur, havaya kaldırılan 9 tuğdur, 9 ışıktır sorunların geçeceğinin müjdesidir. Cumhur İttifakı'nın açık ara önde geçeceğini simgesidir. Nitekim, çoğu gitmiş azı kalmıştır. Tarkan şarkı sözleriyle Covid'i kastettiğini söylüyor, hayır diyorlar, iktidarı kastettin. Niyet okuyucuları fitne yayıyorlar İktidar şarkıyla kurulmadı bir şarkı ile yıkılmaz. Tarkan şarkısını beka meselesine bağlayacağımı bekleyenler şimdi dağılabilirler.

Belediye işleri bitti de Münih'e mi gitti?

-Milli Güvenlik Konferansına katılan bir isim de gözümüze çarpmıştır. Türkiye'yi temsilen Milli Savunma Bakanı katılmışken İBB Başkanı'nında Münih'e gitmesi dikkat çekmiştir. Belediye işleri bitti de Münih mi sırayı aldı? İBB Başkanı hangi sıfatla gitmiştir? Neyin lobi çalışmasını yapıyor? Üstüne vazife olmayan konularda görüş belirtmeye meraklı bu belediye başkanı Rusya Ukrayna arasındaki barışçıl diyalog için hazır olduğundan bahsetmiştir. Türk demokrasisinin sakatlandığından Avrupa değerlerine özleminden bahsetmiş. Hiç utanmadan Türkiye'yi kötülemiş. bu jurnalciliktir, skandal bir rezalettir.

-Üstelik Türk düşmanlığı aleni olan PKK ve HDP sevdasını dile getiren devşirilmiş sözde siyasetçi Cem Özdemir ile kucaklaşması soysuzluğun ete kemiğe bürünmesidir. Batının maşalığına talip olduğu ortaya çıktı. Türkiye'de demokrasi sakat olsaydı belediye başkanlığı koltuğuna oturmayı rüyanda görürdün.

Yuvarlak masa toplantısı: Bu suçüstü halidir

-Demokrasinin eksiği olabilir ama sakat olduğunu söylemek akıl tutulmasıdır. Bizim geleneğimizde başka konferanslarda devleti yaralayıcı konuşmamak esastır. Milli duruş adamlık ister, mertlik ister. Adına Millet İttifakı denen zilletin ta kendisi olan bu tablonun tam tersindedir. Zillet ittifakının 6+1 formatında planladığı toplantı geçtiğimiz hafta devamlı tartışılmıştır. Yuvarlak masanın can suyu olduğunu söyleyenlerden tutun da o masaya pek çok saçma sapan değerlendirme yapılmıştır. Şu iddiaya bakar mısınız yuvarlak masa heyecan yaratmış, vatan sevgisiyle bir araya gelmişler. Madem öyle vatan düşmanlarıyla ne arıyorsunuz? Kılıçdaroğlu yuvarlak masanın altında yuvarlanan HDP'yi saklayamamış, HDP'nin yok sayılamaycağını söylemek zorunda kalmıştır. Bu suçüstü halidir.

Davutoğlu'na 28 Şubat cevabı

-Serok Ahmet iftirayı dile getirmiş "28 Şubattan son bahsetmesi gereken Bahçeli 28 Şubat'ın başbakan yardımcısı Bahçeli'dir" demiştir. Benim 28 Şubat 1997'de başbakan yardımcısı olduğumu ispat etmezsen namerdin önde gidenisin. Müflisliğin en zirve ismi olarak anılacaksın. MHP, 18 Nisan 1997 seçiminden başarıyla çıkmıştır 28 Mayıs 1999 koalisyon hükümetine katılmıştır. 28 Şubat darbesi 1997'de kurulmuştur.