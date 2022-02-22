Aziz Sancar hesabını gerçek sandılar! Arap - Türk paylaşımı yüzünden linç edildi

ABD'de yaşayan Nobel Ödülü sahibi Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın Türkiye'de aşı açıklamalarının ardından Twitter'da sahte hesapla yapılan bir paylaşım nedeniyle binlerce kişi Sancar'a hakaretler savurarak linç kampanyası başlattı.

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ABD'de yaşayan Nobel Ödülü sahibi Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Aziz Sancar Eğitim Kampüsünün açılışına katılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Sancar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısıyla ilgili, "Aşı olmamak başkasına da zarar veriyor. Hiç kimsenin başkalarını tehlikeye atmaya hakkı yok. Aşı karşıtı olabilirsin, evine kapan ve aşı olma. Ama dışarı çıkarsan millete bulaştırırsan bu hakkın yok" dedi.

Sahte hesabın paylaşımı ortalığı karıştırdı

Twitter'de Aziz Sancar adına açılan sahte hesaptan tepki çeken bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Gelişmek ile zenginleşmek farklı şeylerdir. Mesela Araplar zengindir ancak gelişmiş değillerdir. Biz de Araplara özeniyoruz. Gelişmek değil zenginleşmek istiyoruz. Bu yüzden bilgili ve kültürlü değil, paralı ne nüfuslu insanlara saygı duyuluyor bu coğrafyada" ifadeleri yer aldı. Bu paylaşım kısa sürede 8 bin hesap tarafından paylaşıldı, 30 binden fazla yorum aldı. Kısa süre içerisinde linç edilen Aziz Sancar ismi ise TT listesine girdi.

Sancar'a büyük hakaretler

Hesabın gerçekliğini onaylamadan birçok kişi Prof. Dr. Aziz Sancar'a hakaretler içeren paylaşımlarda bulundu. Büyük tepki gören paylaşımın sahte hesaptan yapıldığı ortaya çıktı.

Prof. Dr. Aziz Sancar'ın gerçek hesabında Twitter tarafından kişiye ait olduğu onaylanan 'mavi tik' yer alıyor. Bu gerçek hesaptan en son paylaşım ise 8 Eylül 2021'de yapılmış.

Pazartesi günü de eşekli paylaşım

Aziz Sancar'a mal edilen bir sahte paylaşım da pazartesi günü sosyal medyaya yayıldı. O paylaşım üzerinden de ünlü bilim adamına hakaretler edildi. Eşekli paylaşım da Aziz Sancar'a ait değildi. İşte o sahte paylaşım

