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Ayçiçek yağı Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde kaç lira? A101, Bim ve ŞOK'ta 130 lira

Ayçiçek yağı Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde kaç lira? A101, Bim ve ŞOK'ta 130 lira

Ayçiçek yağı Migros, A101, ŞOK ve BİM'de 130 liradan satılırken Tarım Kredi marketlerinde 92.5 liraya indi. Tarım Kredi Marketlerinde indirimli olan ayçiçek yağına vatandaş akın etti.

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Piyasada 130 TL bandında satılan 5 litrelik sıvı ayçiçek yağı, TMO ürün satış noktalarında 92.5 TL’den satışa sunulmuştu. Daha yaygın şube ağına sahip ve yine bir kamu teşebbüsü olan Tarım Kredi marketlerinde ise fiyatlar TMO’dan bir miktar yüksekte bulunuyordu. En yaygın zincir marketlerin fiyatları ise TMO’ya göre yüzde 15-20 civarında yüksek.

Kamuoyu daha ulaşılabilir şubelere sahip olan Tarım Kredi marketlerinde de fiyatların TMO ile aynı olmasını talep etti. Bunun üzerine yeni bir adım atılarak talebe karşılık verildi. TMO’da 92.5 TL’ye satılan ayçiçek yağı Samsun'da Tarım Kredi marketlerinde de satılmaya başlandı. Ürüne yoğun talep gösteren vatandaşlar, uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.

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