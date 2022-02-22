Türkiye’nin en büyük ‘yasa dışı’ bahis çetesi çökertildi! 1.5 milyar liralık para akışı var

Türkiye’nin en büyük ‘yasa dışı’ bahis çetesinden biri Diyarbakır Emniyeti tarafından çökertildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Diyarbakır Emniyeti'nin 6 ay süren takipleri sonucu tespit edilen yasadışı bahis çetesi ve silahlı organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi 26 kişi yakalandı.

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 6 ay süren takipleri sonucu tespit ettiği, Diyarbakır ve İstanbul’da bulunan 26 şüpheliye yönelik 32 adrese, 300 polisin katılımıyla, yapılan eş zamanlı operasyonda 26 şüpheli yakalandı.

Örgüt yöneticisi sözde işadamı kaçamadı

Çalışmalar sonucu silahlı suç örgütü yöneticisi “sözde” iş insanı G.R. polisleri görünce camdan atlayıp kaçmaya çalıştığı, suç örgütü lideri polisler tarafından kovalamaca sonucunda kıskıvrak yakalandığı belirtildi. Örgüt liderinin aracından çok miktarda nakit para çıktığı, paraların sayımı halen devam ettiği bildirildi.

Sevgilisinin üzerine İstanbul'da lüks eğlence mekanı açmış

Suç örgütü elebaşı G.R.’nin sözde bir iş insanı olduğu, yasadışı bahisten elde ettiği gelirle İstanbul’da eşi olarak tanıttığı kız arkadaşı üzerine lüks eğlence mekanı açtığı, yakalanmamak için banka hesapları kullanmadığı, büyük miktardaki suç gelirlerini kripto paraya aktardığı tespit edildi.

Kandırdığı kişiler ve yakınları üzerine hesaplar açmış

Örgüt üyelerinin Diyarbakır ve İstanbul’da bulunan çok sayıda ofis üzerinden yasadışı bahis faaliyetlerini yürüttükleri, çevrelerinde bulunan, kandırdıkları kişiler ve yakınlarına banka hesabı açtırarak para transferlerini gerçekleştirdikleri belirlendi.

Kripto paraya dönüştürmüşler

Çetenin yasadışı bahisten elde ettikleri olağanüstü kazançların fark edilmemesi için Bitcoin (BTC) ve Tether (USDT) gibi kripto para birimlerine dönüştürdükleri, aktif olarak kullanıldığı değerlendirilen 3 adet sanal Amerikan Doları olarak adlandırılan Tether (USDT) cüzdanı ve 1 adet Bitcoin (BTC) cüzdanı bulunduğu tespit edildiği kaydedildi.

1.5 milyar liralık para akışı tespit edildi

Suç örgütü üzerinden çoğunluğu kripto paralarla olmak üzere 1 milyar 500 milyon TL’den fazla para akışının olduğu polis tarafından tespit edildi. Şüphelilerin yasadışı bahisten elde ettikleri para ile lüks bir yaşam sürdükleri anlaşıldı. Şüphelilere ait çok sayıda araç, işyeri ve ikamette aramalar halen devam ettiği ifade edildi.

Türkiye'nin en büyük yasadışı bahis çetelerinden biri

Emniyet yetkilileri, ele başı G.R.’nin yaptığı silahlı yasadışı bahis çetesinin ülkemizdeki en büyük yasadışı bahis örgütlerinden biri olduğunu belirtti. Yakalanan tüm şüphelilerin soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne getirilmesi bekleniyor.