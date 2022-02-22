BIST 1.994
DOLAR 13,71
EURO 15,50
ALTIN 846,03
HABER /  DÜNYA
ADV Nisan ayında açık ısıtmalı havuz keyfi ile tatil sezonu başlasın

Çin'den ABD'ye sert uyarı: Çatışmaya dönüşür

Çin'den ABD'ye sert uyarı: Çatışmaya dönüşür

Pekin, ABD'nin Tayvan'ı kullanarak Çin'i kontrol altına alma girişimlerinin bir hata olduğu konusunda uyardı ve Washington tarafından zorlanan mevcut rekabetin bir çatışmaya dönüşebileceğini kaydetti.

Abone ol

Dünyanın gözü kulağı Ukrayna'dan gelen gelişmelere kilitlenmişken Çin'den flaş bir açıklama geldi.

Pekin, ABD'nin Tayvan'ı kullanarak Çin'i kontrol altına alma girişimlerinin bir hata olduğu konusunda uyardı.

Söz konusu açıklamada Washington tarafından zorlanan mevcut rekabetin bir çatışmaya dönüşebileceğinin altı çizildi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e telefon görüşmeleri sırasında Tayvan'ı Hint-Pasifik planına dahil etme girişimlerinin tüm 'yanlış sinyaller' gönderdiğini söyledi.

Çinli yetkililer daha önce ABD'nin Tayvan'a silah satışlarına tepki olarak karşı önlemler alacaklarını açıklamış ve Lockheed Martin ve Raytheon Technologies'e yaptırım uygulama sözü vermişti.

Tayvan, 1949'daki iç savaşın sona ermesinden bu yana Çin anakarasından bağımsız olarak yönetiliyor.

Pekin, adayı Çin topraklarının bir parçası olarak kabul ederken, Tayvan, diğer birçok ülkeyle siyasi ve ekonomik ilişkileri olan özerk bir ülke olduğunu savunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
3 boyutlu yazıcıyla yapay damar üretildi
3 boyutlu yazıcıyla yapay damar üretildi
Nisan ayında açık ısıtmalı havuz keyfi ile tatil sezonu başlasın
Nisan ayında açık ısıtmalı havuz keyfi ile tatil sezonu başlasın
Dolar ve altın tırmanışa geçti! 22 Şubat 2022 döviz ve altın piyasalarında son durum
Dolar ve altın tırmanışa geçti! 22 Şubat 2022 döviz ve altın piyasalarında son durum
Rusya Ukrayna savaşı Türkiye'de ekmek fiyatını uçuracak! 5 lira bile yetmez
Rusya Ukrayna savaşı Türkiye'de ekmek fiyatını uçuracak! 5 lira bile yetmez
Mustafa Kartoğlu yazdı: Emine Hanım negatif ama Omicron yordu
Mustafa Kartoğlu yazdı: Emine Hanım negatif ama Omicron yordu
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan maskelerin çıkarılması teklifine itiraz! Bakan Koca sinyali vermişti
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan maskelerin çıkarılması teklifine itiraz! Bakan Koca sinyali vermişti
Arda Kural kaç yaşında gençliği nasıl hangi dizilerde oynadı?
Arda Kural kaç yaşında gençliği nasıl hangi dizilerde oynadı?
İkinci el araç alacaklar dikkat! Uzman isim uyardı: Yüzde 10'u aşmamalı
İkinci el araç alacaklar dikkat! Uzman isim uyardı: Yüzde 10'u aşmamalı
Ankara'da boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçakladı! Kahreden haber geldi
Ankara'da boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçakladı! Kahreden haber geldi
Minsk anlaşması nedir Rusya Ukrayna Minsk anlaşması savaşını bitirir mi?
Minsk anlaşması nedir Rusya Ukrayna Minsk anlaşması savaşını bitirir mi?