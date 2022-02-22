Çin'den ABD'ye sert uyarı: Çatışmaya dönüşür

Pekin, ABD'nin Tayvan'ı kullanarak Çin'i kontrol altına alma girişimlerinin bir hata olduğu konusunda uyardı ve Washington tarafından zorlanan mevcut rekabetin bir çatışmaya dönüşebileceğini kaydetti.

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Dünyanın gözü kulağı Ukrayna'dan gelen gelişmelere kilitlenmişken Çin'den flaş bir açıklama geldi.

Pekin, ABD'nin Tayvan'ı kullanarak Çin'i kontrol altına alma girişimlerinin bir hata olduğu konusunda uyardı.

Söz konusu açıklamada Washington tarafından zorlanan mevcut rekabetin bir çatışmaya dönüşebileceğinin altı çizildi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e telefon görüşmeleri sırasında Tayvan'ı Hint-Pasifik planına dahil etme girişimlerinin tüm 'yanlış sinyaller' gönderdiğini söyledi.

Çinli yetkililer daha önce ABD'nin Tayvan'a silah satışlarına tepki olarak karşı önlemler alacaklarını açıklamış ve Lockheed Martin ve Raytheon Technologies'e yaptırım uygulama sözü vermişti.

Tayvan, 1949'daki iç savaşın sona ermesinden bu yana Çin anakarasından bağımsız olarak yönetiliyor.

Pekin, adayı Çin topraklarının bir parçası olarak kabul ederken, Tayvan, diğer birçok ülkeyle siyasi ve ekonomik ilişkileri olan özerk bir ülke olduğunu savunuyor.