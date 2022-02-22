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Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan maskelerin çıkarılması teklifine itiraz! Bakan Koca sinyali vermişti

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan maskelerin çıkarılması teklifine itiraz! Bakan Koca sinyali vermişti

Koronavirüste yüksek aşılama oranlarına ulaşılması ve Omicron varyantının biraz daha hafif seyretmesiyle maske zorunluluğunun artık Türkiye'de de esnetilmesi konuşulmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu önerisine Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan itiraz geldi.

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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Bakan Koca’nın açıklamalarını Cumhuriyet gazetesine değerlendirdi. Kara, vaka sayılarına dikkat çekerek maskelerin çıkarılması için daha erken olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu hafta salgının gidişatına ilişkin bir açıklama yapacağını duyurdu. Bakan Koca, “Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz” dedi. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da “Az kalabalık olan yerlerde insanlar maskesiz dolaşabilecek gibi gözüküyor” ifadesini kullandı. Bu açıklamalar kamuoyunda “Maske yasağı kalkıyor mu?” tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Bakan Koca’nın açıklamalarını Cumhuriyet’e değerlendirdi. Kara “Bence bu hafta ve önümüzdeki hafta maskeleri çıkarmak için erken. Çünkü vaka sayıları hâlâ yüksek. Onun için maske ve mesafeye çok dikkat etmemiz gerekiyor” dedi.

“Omicron’un bulaştırıcılığıdaha kolay. Topluma girdince çok hızlı bir şekilde yayılıyor” diyen Kara şöyle konuştu: İstanbul tepe noktasına ulaştı ve şimdi biraz inmeye başladı. Ankara ve İzmir henüz tepe noktasındalar. Bunları birlikte ele aldığımızda bizim önümüzdeki haftalar kapalı alanlarda, risk olan alanlarda maskeye ve kişisel önlemlere çok yoğun şekilde devam etmemiz gerekiyor.

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