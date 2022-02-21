Türkiye 20 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 461 bin 513 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 85 bin 26 kişinin testi pozitif çıktı, 268 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 144 milyon 999 bin 620'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 21 Şubat 2022 Pazartesi günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 461 bin 513 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 85 bin 26 kişinin testi pozitif çıktı, 268 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 94 bin 402 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Variola virüsünün neden olduğu çiçek hastalığı gibi birçok hastalık aşıyla ortadan kalktı. Başka pek çok bulaşıcı hastalıksa aşılar sayesinde önlenip yayılımları engellenebiliyor. Biz de aşı ve zayıf varyant avantajıyla Kovid-19'a karşı artık güçlüyüz. Aşılarınızı yaptırın" değerlendirmesinde bulundu.