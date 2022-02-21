İzmir'de müthiş maç! Galatasaray dört penaltılı maçta Göztepe'yi yıktı

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Konuk ekip Nelsson ile golü bulurken ev sahibi Ndiaye'nin penaltılarıyla öne geçti. Gomis'in penaltıları skoru belirledi. Bu sonuçla 6 maç sonra kazanarak 32 puanla 13. sıraya yerleşen Galatasaray, 27. haftada Rizespor'u konuk edecek. 27 puanla 16. sırada kalan Göztepe ise Giresunspor deplasmanına gidecek.

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Karşılaşmanın 2. dakikasında sol kanattan Berkan Emir'in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Halil'in kafa vuruşunda top kaleci Pena'da kaldı.

3. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası dışında Mustafa Muhammet'in kafayla indirdiği topla penaltı noktası yakınında buluşan Nellson'un sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

39. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası hemen dışında topla buluşan Soner'in şutunda top üstten auta gitti.

45. dakikada Kerim Alıcı'nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topu uzaklaştırmak isteyen Taylan Antalyalı'nın meşin yuvarlağa elle müdahalesinin ardından hakem Arda Kardeşler penaltı kararı verdi. Penaltı atışını 45+1. dakikada kullanan Cherif Ndiaye takımının beraberlik golüne imza attı: 1-1

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü 1-1 eşitlikle bitti.

53. dakikada sağ kanattan Pulgar'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasındaki Mustafa Muhammet'in kafa vuruşunda top kaleci İrfan Can'da kaldı.

55. dakikada sol kanattan Berkan Emir'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa iyi yükselen Angel'in kafa vuruşunda kaleci Pena'nın müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere çıktı.

65. dakikada Kerim Alıcı'nın sağ kanattan yaptığı ortada Ömer Bayram'a çarpan topla buluşan Tijanic'in vuruşunda top üstten auta gitti. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Arda Kardeşler, Ömer Bayram'ın topa elle müdahale ettiğine karar verip 68. dakikada penaltı kararı verdi. Atışı 70. dakikada kullanan Cherif Ndiaye takımını 2-1 öne geçiren gole imza attı.

83. dakikada Kerem'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası Atınç ve Arslanagic'in uzaklaştırdığı pozisyonun ardından VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem Arda Kardeşler pozisyonu izledi. Arslanagic'in topa elle müdahale ettiğine karar veren Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi. Atışı 87. dakikada kullanan Gomis takımının beraberlik golünü kaydetti: 2-2

90+1. dakikada ceza sahasındaki Gomis'in şutunda Arslanagic'in müdahale ettiği topun ardından hakem Arda Kardeşler penaltı kararı verdi. Arslanagic'e ikinci kez sarı kart ve kırmızı kart gösteren Arda Kardeşler, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izledi. Pozisyonda penaltı olmadığına hükmeden Arda Kardeşler, Arslanagic'in ikinci sarı kartını iptal etti.

90+4. dakikada Berkan Emir ile Emre Kılınç'ın ceza sahasındaki mücadelesinin ardından hakem Arda Kardeşler VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izledi ve penaltı kararı verdi. Atışı 90+9. dakikada kullanan Gomis takımını 3-2 öne geçirdi.

Karşılaşma Galatasaray'ın 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

Göztepe: 2 - 3 :Galatasaray

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Arda Kardeşler, Esat Sancaktar, Bahtiyar Birinci

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Arslanagic (Dk. 90+8 Tijanic), Atınç Nukan, Angel, Kerim Alıcı, Obinna, Soner Aydoğdu (Dk. 71 Aytaç Kara), Berkan Emir, Halil Akbunar, Cherif Ndiaye (Dk. 87 Tannane), Di Santo (Dk. 71 Jahovic)

Galatasaray: Pena, Elabdellaoui, Nellson, Marcao, Ömer Bayram, Pulgar (Dk. 61 Cicaldau), Taylan Antalyalı, Halil Dervişoğlu (Dk. 61 Berkan Kutlu), Babel (Dk. 74 Emre Kılınç), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 90+11 Van Aaanholt), Mustafa Muhammet (Dk. 74 Gomis)

Goller: Dk. 3 Nellson, Dk. 87 ve 90+9 Gomis (Penaltılardan) (Galatasaray), Dk. 45+1 ve 70 Cherif Ndiaye (Penaltılardan) (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 8 Arslanagic, Dk. 82 Jahovic (Göztepe), Dk. 33 Mustafa Muhammet, Dk. 90+5 Nellson, Dk. 90+9 Gomis (Galatasaray)