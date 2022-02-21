Alpagut kimdir tarihte nasıl öldü Alpagut ne demek, anlamı nedir?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Alpagut karakteri öne çıkıyor. Dizide Akınay'ın oğlu olarak ekrana gelen Alpagut'u ise başarılı oyuncu Fırat Topkorur canlandırıyor. Peki, Alpagut'u oynayan Fırat Topkurur kimdir, kaç yaşında, nereli?Abone ol
Alpagut rolünü oynayan oyuncu Fırat Topkorur, İzmir'de doğdu ve Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitimini tamamladı. Şahsiyet dizisinde de rol alan Topkorur, TRT 1'de yayımlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Alpagut karakterine hayat veriyor. İşte, Fırat Topkoruru hayatı ve dizileri...
Alpagut tarihte kimdir:
TRT'nin sevilen tarihi dizisi Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Alpagut rolü dikkat çekiyor. Alpagut dizide Temurleng ve Akınay Hatun'un oğlu olarak biliniyor.
Fırat Topkorur kimdir:
Topkorur, 17 Ocak 1982 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı olarak bilinen Topkorur, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun oldu. 2 sezon boyunca Fatih - Harbiye adlı televizyon dizisinde Cihan karakteriyle ekranlara geldi. 2018 yılında dijital platformda yayınlanan Şahsiyet dizisinde Firuz karakterine hayat vermiştir.
DİZİLERİ VE FİLMLERİ
Alparslan: Büyük Selçuklu (Alpagut) - 2021
Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli (Rüstem) - 2021
Kırmızı Oda (Servet) - 2021
Ya İstiklal Ya Ölüm - 2020
İçten Sesler Korosu (Kerem) - 2019
Deliler Fatih'in Fermanı (Costel) - 2018
Şahsiyet (Firuz) - 2018
Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan - 2017
Diriliş Ertuğrul (Tüccar Hasan ve Petrus) - 2016-2017
Kehribar (Yıldırım) - 2016
Son Çıkış - 2015
Darbe - 2015
Fatih-Harbiye (Cihan[5]) - 2013-2015
Bu Son Olsun (Özgür) - 2012
Sen de Gitme - 2011
Off Karadeniz - 2010