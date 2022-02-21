BIST 2.045
DOLAR 13,65
EURO 15,47
ALTIN 831,18
HABER /  DÜNYA

İran'da affedildiğini duyan idam mahkumu kalp krizinden öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İran'da affedildiğini duyan idam mahkumu kalp krizinden öldü

İran'da 18 yıl önce cinayet suçundan ölüm cezasına çarptırılan mahkum, maktulün ailesi tarafından affedildiğini öğrenmesinin ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Abone ol

"Hamshahrionline" haber sitesine göre, 18 yıl önce Bender Abbas kentinde bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılan mahkum, maktulün yakınları tarafından affedilerek ölüm cezasından kurtulduğunu duymasının ardından kalp krizi geçirdi.

Soyadı açıklanmayan 55 yaşındaki "Ekber" isimli mahkum hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Söz konusu mahkumun 2004 yılında Bender Abbas Cezaevine gönderildiği ve bir süredir kalp rahatsızlığı bulunduğu belirtiliyor.

İran'da uygulanan ceza hukukuna göre, cinayetten hüküm giyerek idam cezasına çarptırılan mahkumlar, maktul yakınları tarafından affedilmeleri halinde kan parası ödemek ve varsa aldıkları hapis cezalarını tamamlamakla mükellef oluyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Elazığ'da köyün yakınlarında gezerken tesadüfen buldular 1800 yıllık çıktı
Foto Galeri Elazığ'da köyün yakınlarında gezerken tesadüfen buldular 1800 yıllık çıktı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Rusya'dan üst üste 'savaş' çıkaracak açıklamalar! Sınıra roket attılar, 5 Ukrayna askerini öldürdük
Rusya'dan üst üste 'savaş' çıkaracak açıklamalar! Sınıra roket attılar, 5 Ukrayna askerini öldürdük
Apartta şüpheli ölüm! Arkadaşları ulaşamayınca...
Apartta şüpheli ölüm! Arkadaşları ulaşamayınca...
Bakan Mustafa Varank: Elektrik üretecek yatırımlara çok cazip destekler veriyoruz
Bakan Mustafa Varank: Elektrik üretecek yatırımlara çok cazip destekler veriyoruz
Bakan Derya Yanık duyurdu: Doğal gaz yardımına 216 bin kişi başvurdu
Bakan Derya Yanık duyurdu: Doğal gaz yardımına 216 bin kişi başvurdu
Fenerbahçe'de Mesut Özil'den Arda Güler paylaşımı!
Fenerbahçe'de Mesut Özil'den Arda Güler paylaşımı!
Fenerbahçe Diego Rossi ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe Diego Rossi ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Twitter Hindistan'da müslümanları hedef alan iktidar partisini paylaşımını sildi
Twitter Hindistan'da müslümanları hedef alan iktidar partisini paylaşımını sildi
Migros depo eylemi sona erdi Sendika en düşük depo işçisi maaşını açıkladı
Migros depo eylemi sona erdi Sendika en düşük depo işçisi maaşını açıkladı
İndirimi duyan koştu! TMO 5 litrelik yağı 92,5 liradan satışa sundu
İndirimi duyan koştu! TMO 5 litrelik yağı 92,5 liradan satışa sundu
Uşak'ta 79 yaşındaki adam 76 yaşındaki adamı cami dönüşü başından vurdu
Uşak'ta 79 yaşındaki adam 76 yaşındaki adamı cami dönüşü başından vurdu