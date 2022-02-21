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İndirimi duyan koştu! TMO 5 litrelik yağı 92,5 liradan satışa sundu

İndirimi duyan koştu! TMO 5 litrelik yağı 92,5 liradan satışa sundu

 Temel gıda ürünlerindeki KDV'nin yüzde 1’e düşürülmesiyle Van Toprak Mahsulleri Ofisinde (TMO) indirimli gıda ürünleri büyük ilgi gördü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temel gıda ürünlerindeki yüzde 8’lik KDV’nin yüzde 1’e düşürüldüğünü açıklamasının ardından TMO ülke genelindeki tüm satış ofislerinde indirime gitti.

5 litrelik ayçiçek yağı 92,5 liradan, 5 kilogramlık pirinç 57,5 liradan, 2 kilogramlık nohut ve kuru fasulye de 15 liradan satışa sunuldu. TMO’nun bakliyat ürünlerinden ayçiçek yağından temel gıda ürünlerine kadar KDV indirimi yaptığını duyurmasının ardından Van’da vatandaşlar TMO ürün satış noktalarına adeta akın etti.

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