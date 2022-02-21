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 Bursa’da ekmeğe zam geldi! 200 gram ekmek 3 lira oldu

 Bursa’da ekmeğe zam geldi! 200 gram ekmek 3 lira oldu

BURSA Fırıncılar Odası, artan maliyetlere daha fazla esnafın dayanamadığını belirterek 2,5 TL olan 200 gram ekmeğin 3 liradan satılacağını açıkladı.

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Bursa Fırıncılar Odası, 200 gram ekmeğin 3 liradan satılacağını açıkladı. Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Çırakoğlu, "1 ay önce böyle bir karar almıştık. Ancak vatandaşımıza yansıtmak istemedik. Artan maliyetler sebebiyle bizlerde fazla dayanamadık. 2,5 liradan satılan 200 gram ekmeği, 3 lira olarak açıklamak zorunda kaldık. Bugün itibariyle herkes uygulamaya başladı. Tabi ki serbest piyasada halkımız istediği fiyata ekmek bulması mümkün. Mahalle fırınları verdiği hizmet, kaliteli ve protein değeri yüksek ekmeği 3 liranın üzerinde de satabiliyor. Şu anda devletin fırıncılara vermiş olduğu destek olmasa, biz bu fiyatlara da ekmek satamayız. En az bir ekmeği 4 liradan satmak zorunda kalırız" dedi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi iştirâklerinden BESAŞ ise 400 gram ekmeği 2 lira 75 kuruştan satıyor.

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