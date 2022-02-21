AK Parti'den EYT'lilerin durumuyla ilgili yeni açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 3600 ek göstergeyle ilgili çalışmaların yapıldığını, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konusu karara bağlandıktan sonra EYT'lilerin durumunun masaya yatırılacağını söyledi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

EYT federasyon ve platformundan 9 temsilcinin oluşturduğu bir heyetin kendisini Meclis'te ziyaret ettiğini belirten Akbaşoğlu, detaylı bir görüşme yaptıklarını, temsilcilerin, taleplerini sözlü ve yazılı olarak ilettiğini aktardı.

Akbaşoğlu, asgari ücret, memur ve emeklilerin durumunun ele alınması, 3600 ek gösterge, belediyelerdeki çalışanlar dahil olmak üzere bütün sözleşmeli çalışanların kadroya geçirilmesi ve EYT'lilerinin durumunun ele alındığı 5 aşamalı süreç yönetimi üzerinde çalışıldığını ifade etti.

Görüşmede, şu anda 3600 ek göstergeyle ilgili çalışmaların yapıldığını, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konusu karara bağlandıktan sonra EYT'lilerin durumunun masaya yatırılacağını söylediklerini dile getiren Akbaşoğlu, temsilcilerin memnuniyetlerini ifade ettiğini söyledi. Akbaşoğlu, daha sonra tekrar bu hususların değerlendirileceğini bildirdi.