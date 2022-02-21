Taksicileri kızdıracak haber! UBER İstanbul'a geri döndü: UBER ücretleri bakın ne kadar

Uber yeniden İstanbul'da minibüsler ile hizmet vermeye başlıyor. Ancak bu defa kendi araçlarıyla değil siyah taksi adı verilen minibüsler ile hizmet verecek. Uber Türkiye, lüks taksi sınıfındaki yeni hizmetin adının Uber Siyah Taksi olacağını duyurdu.

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Türkiye'de sarı taksiciler ile yaşadığı anlaşmazlıklar sonucunda geçtiğimiz yıllarda yasaklanan Uber, açtığı davayı kazanınca yeniden hizmete başlamıştı. Sarı ve turkuaz taksilere aracılık yapan Uber'in XL adını verdiği minibüs boyutundaki hizmeti ise kullanılamıyordu.



Uber Türkiye bugün itibarıyla İstanbul’da minibüsler ile hizmet sunacağını duyurdu. Ancak bu defa UberXL araçları yerine İBB’nin siyah taksi adı verilen minibüsleri ile hizmet verecek. Uber Türkiye Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Uber Siyah Taksi İstanbul'da! 8 yolcu kapasiteli, aileler ve arkadaş grupları için daha geniş oturma alanına sahip araçlarla Siyah Taksi artık Uber ayrıcalığıyla hizmetinizde" ifadelerini kullandı.



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UBER ücretleri ne kadar? Ücretlendirme konusundan şeffaf bir tutum izleyen Uber, yolculuk başına minimum ücretin 22,10 TL olduğunu açıkladı. Açılış ücreti 8,50 TL olarak belirlenen hizmetin mesafe tarifesiyse 5,27 TL/KM olarak açıklandı. Ayrıca ücretli tünel ve köprü geçişleri de fiyatlandırmaya yansıyacak. Siyah taksiler, 8 kişilik VIP minibüslerden oluşuyor.

Siyah taksiler, UberXL’ye alternatif olması için taksicilerin girişimiyle hizmete sunulmuştu. UberXL’nin sonunu getiren bu taksiler, Uber uygulaması içerisine eklendi.

Havalimanlarında kullanılıyordu

Uzun süre yalnızca havalimanınlarında gördüğümüz siyah taksiler yavaş yavaş şehrin diğer yerlerine de yayılıyor. Siyah taksi çağırma özelliği, uzun zamandır iTaksi uygulamasında bulunuyordu. Şimdi Uber’e eklenmesiyle beraber turist yolcular tarafından daha fazla ilgi görecektir.



Siyah taksilerde minimum ücret ise 34 lira

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün (TUHİM) aktardığı bilgilere göre siyah taksi hizmeti sarı ve turkuaz taksilere göre yüzde 40 daha pahalı. Açılış ücreti 11.90 TL olan siyah taksilerin kilometre başına ücreti 7.65 TL. Siyah taksilerde minimum ücret ise 34 lira.







Yasal dayanak

Uber lüks taksi olarak nitelendirdiği hizmetine ilişkin yasal dayanağı "Siyah Taksi hizmeti yalnızca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) 28.12.2016 tarih ve 2016 / 9-6 sayılı kararı ile düzenlenen siyah renk lüks taksi olarak kullanılabilecek tahditli ticari taksi plakası taşıyan araçlar tarafından sunulmaktadır. Fiyatlandırma İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME tarafından belirlenen Siyah Taksi taksimetre fiyat tarifesine göre yapılmaktadır." sözleriyle açıkladı.



UKOME kararına göre taksi segment listesi

UBER Türkiye'nin dayanak gösterdiği UKOME kararına göre taksiler birden fazla segmente ayrılıyor. Söz konusu kararda, "2016-9-6 UKOME Kararına istinaden C segment grubundaki fosil yakıtlı araçlar sarı taksi olarak, C segmenti %100 elektrikli motorlar, D segmenti ve 8+1 Koltuk Kapasiteli MPV (Çok Amaçlı Panelvan) araçlar turkuaz taksi, E ve üstü segment grubundaki araçlar ile 8+1 kapasiteli Mercedes Viano, Mercedes Vito, Volkswagen Carevelle araçlar da siyah taksi olarak çalışacaklardır" ifadeleri yer alıyor.