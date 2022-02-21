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Antalya'da acılı annenin dünyası başına yıkıldı! Gözyaşlarına boğuldu: Feryatları yürekleri dağladı

Antalya'da acılı annenin dünyası başına yıkıldı! Gözyaşlarına boğuldu: Feryatları yürekleri dağladı

ANTALYA'da oğlunun cenazesini almaya gelen acılı annenin feryatları yürek dağladı.

Antalya'da acılı annenin dünyası başına yıkıldı! Gözyaşlarına boğuldu: Feryatları yürekleri dağladı

Kaza, Kepez ilçesi Kirişçiler yolu üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. 

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Antalya'da acılı annenin dünyası başına yıkıldı! Gözyaşlarına boğuldu: Feryatları yürekleri dağladı

Edinilen bilgiye göre; yol kenarında ailesiyle piknik yapan 3 yaşındaki Ali Kayatepe'ye H.Y. yönetimindeki 07 AJN 754 plakalı otomobil çarptı. 

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Antalya'da acılı annenin dünyası başına yıkıldı! Gözyaşlarına boğuldu: Feryatları yürekleri dağladı

Durum 112 Acil Çağrı merkezine bildirildi. Küçük Ali, babası ve diğer vatandaşların yardımı ile araç altında sıkıştığı yerden çıkarıldı. 

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Antalya'da acılı annenin dünyası başına yıkıldı! Gözyaşlarına boğuldu: Feryatları yürekleri dağladı

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Ali'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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