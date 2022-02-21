BIST 2.038
DOLAR 13,65
EURO 15,47
ALTIN 830,97
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kocaeli'de eski ortağı tarafından silahla vurulan müteahhit yaralandı

Kocaeli'de eski ortağı tarafından silahla vurulan müteahhit yaralandı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde çıkan kavgada eski ortağı tarafından tabancayla vurularak yaralanan müteahhit hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Dumlupınar Mahallesi Tuğra Sokak'ta müteahhit E.Y. ile eski ortağı F.K. arasında borç meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.K, tabancayla ateş ederek E.Y'yi bacağından yaraladı. Park halindeki otomobilin arkasına saklanarak kurtulan E.Y, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastaneye kaldırıldı. Kurşun isabet eden bazı otomobiller de hasar gördü.

Kaçan şüpheli ise polis ekiplerince olay yerine yaklaşık 300 metre uzaklıkta tabancasıyla gözaltına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
İBB'den TRT Belgesel'e tepki! Mahir Polat: Hiçbir iz bırakmadan tarihin sessiz uykusuna dalmadı
İBB'den TRT Belgesel'e tepki! Mahir Polat: Hiçbir iz bırakmadan tarihin sessiz uykusuna dalmadı
Yeni elektrik tarife fiyatları netleşti! Konutlarda indirim oranı belli oldu
Yeni elektrik tarife fiyatları netleşti! Konutlarda indirim oranı belli oldu
Asya ve Avrupa’nın en yüksek şelalesinde 1 damla su kalmadı! Binlerce turisti Antalya'ya çekiyordu
Asya ve Avrupa’nın en yüksek şelalesinde 1 damla su kalmadı! Binlerce turisti Antalya'ya çekiyordu
Putin yönetiminde Rusya'da olağanüstü toplantı!
Putin yönetiminde Rusya'da olağanüstü toplantı!
Rize'de aynı ailede Kovid-19'dan hayatını kaybeden 9'uncu kişi defnedildi
Rize'de aynı ailede Kovid-19'dan hayatını kaybeden 9'uncu kişi defnedildi
Necip Hablemitoğlu cinayetinde beklenmedik gelişme! Savcılık Levent Göktaş'a yöneldi
Necip Hablemitoğlu cinayetinde beklenmedik gelişme! Savcılık Levent Göktaş'a yöneldi
KKTC'de UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti kuruldu
KKTC'de UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti kuruldu
Emekliler zam protestosuna başlıyor! 9 dakika boyunca ışıkları açıp kapatacaklar
Emekliler zam protestosuna başlıyor! 9 dakika boyunca ışıkları açıp kapatacaklar
Bursa'da tanesi 40 TL'ye satılıyor! Piyasa bulmak çok zor: Talep patladı
Bursa'da tanesi 40 TL'ye satılıyor! Piyasa bulmak çok zor: Talep patladı
Bakan Kurum gençlerle buluştu uyardı: Biz son nesiliz 10 yılımız var!
Bakan Kurum gençlerle buluştu uyardı: Biz son nesiliz 10 yılımız var!