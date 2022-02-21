Emekliler zam protestosuna başlıyor! 9 dakika boyunca ışıkları açıp kapatacaklar

ELEKTRİK ve doğalgaz faturalarına gelen zamlar herkesi isyan ettirirken emekliler harekete geçiyor. Tüm Emekliler Dayanışma Ağı, bu akşam saat 21.00’den itibaren elektrik ve doğal gaz zamlarının geri alınması için 9 dakika boyunca ışıkları yakıp söndürecek.

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Tüm Emekliler Dayanışma Ağı, elektrik ve doğal gaz zamlarının geri alınması için bu akşam 21.00'den itibaren 9 dakika ışıkları söndürüp yakacak.

Platformdan yapılan açıklamada, "Tüm demokratik olanakları, anayasadan ve uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan haklarımızı kullanarak yaşama hakkımızı sonuna kadar savunacağız" ifadeleri kullanıldı.

Dayanışma ağından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

“04.02.2022 tarihinde kamuoyuna bilgi, ilgililere uyarı niteliğinde bir basın açıklaması yapmıştık. Bu basın açıklamasında acil taleplerimizi sıralamış ve çözüm yolunda inandırıcı adımlar atılmadığı takdirde, fiili bir uyarı yapacağımızı açıklamıştık.

Bildiğiniz gibi çözüm olarak sundukları KDV indirimi, tüketicilerin durumlarında hiçbir iyileşme sağlamadığı gibi vergilerden vazgeçmek suretiyle devletten gıda tekellerine bir hortum daha bağlanmış oldu. Bu koşullarda yaşamımızı savunmaktan başka bir seçeneğimiz kalmamıştır. Acil taleplerimizi bir kez daha hatırlatıyoruz:

- Elektrik ve doğalgaza yapılmış olan zamlar geri alınsın, zamlı faturalar iptal edilsin, fazla tahsilatlar iade edilsin.

- Asgari ücret yoksulluk sınırının üzerine çıkarılsın

- En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çıkarılsın.

- Elektrik doğalgaz su, gıda, ilaç gibi yaşamsal alanlarda üretim, tedarik ve dağıtım DEVLETLEŞTİRİLSİN

Bu taleplerimizin karşılanması içini fiili uyarımıza bu akşam saat dokuzdan itibaren 21,00’de 9 dakika ışıklarımızı yakıp söndürerek başlayacağız. Bilinmelidir ki bu taleplerde ısrarlıyız. Tüm demokratik olanakları, anayasadan ve uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan haklarımızı kullanarak yaşama hakkımızı sonuna kadar savunacağız. Çünkü bu en temel hakkımızı savunmak, kendimize, çevremize ve insanlığa karşı sorumluluğumuzdur."