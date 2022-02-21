BIST 2.043
DOLAR 13,63
EURO 15,48
ALTIN 830,99
HABER /  POLİTİKA  /  AK PARTİ

AK Partili İbrahim Aydemir'den '28 Şubat'ın mağduruyum' diyen Kılıçdaroğlu'na yanıt

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AK Partili İbrahim Aydemir'den '28 Şubat'ın mağduruyum' diyen Kılıçdaroğlu'na yanıt

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "28 Şubat'ın mağduruyum" şeklindeki açıklamalarına ilişkin, "28 Şubatçılarla kol kola yürüyen nasıl o işin mağduru olur? 28 Şubat'ın mağduru da müellifi de belli. Milletimiz bir daha vesayetçi hali yaşamayacak." dedi.

Abone ol

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, yabancı basına S-400'leri geri vereceklerine dair teslimiyet ifade eden bir açıklama yaptığını, hükümetin ise milli bir duruş sergilediğini belirtti.

Altı muhalefet partisinin 28 Şubat'ta açıklama yapacağını anımsatan Aydemir, "Sayın Kılıçdaroğlu, '28 Şubat'ın mağduruyum' diyor. 28 Şubatçılarla kol kola yürüyen nasıl o işin mağduru olur? 28 Şubat'ın mağduru da müellifi de belli. Milletimiz bir daha vesayetçi hali yaşamayacak. Milletimiz ne askeri ne de iş adamlarından oluşan vesayeti kabul etmemiştir. Milletimiz vesayetin hangi hali olursa olsun tepkisini ortaya koymuştur. Bu çevrelerin hülyaları boşa çıkacaktır." diye konuştu.

İbrahim Aydemir, 21 Şubat 2001'de yapılan devalüasyonu hatırlatarak, o yıllarda yaşanan sıkıntıların unutulmaması gerektiğini dile getirdi. Günümüzde dünyada yaşanan krizin Türkiye'ye de yansımalarının olduğunu vurgulayan Aydemir, bugünkü durumun 2001 yılındaki krizle karşılaştırılmaması gerektiğini kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Recep ayı ne zaman biter 2022 kaç gün kaldı Şaban ayı ne zaman?
Recep ayı ne zaman biter 2022 kaç gün kaldı Şaban ayı ne zaman?
Göztepe Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Göztepe Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
6 muhalefet partisinin "güçlendirilmiş parlamenter sistem" randevusunun ayrıntıları netleşti
6 muhalefet partisinin "güçlendirilmiş parlamenter sistem" randevusunun ayrıntıları netleşti
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Türkiye İhracatçılar Meclisi heyetiyle görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Türkiye İhracatçılar Meclisi heyetiyle görüştü
2. ara tatil ne zaman 2022 MEB okul tatil günleri takvimi
2. ara tatil ne zaman 2022 MEB okul tatil günleri takvimi
İstanbul'da çeşmeden su içilir mi? İSKİ açıklama yaptı: Son noktayı koydu
İstanbul'da çeşmeden su içilir mi? İSKİ açıklama yaptı: Son noktayı koydu
Vakalar artıyor! Adıyaman'da 482 ev Kovid-19 karantinasına alındı
Vakalar artıyor! Adıyaman'da 482 ev Kovid-19 karantinasına alındı
Rusya'nın öldürülecek ve kampa sürülecek listesi hazır! En gözde askerlerini günlerce tren istasyonunda unuttular
Rusya'nın öldürülecek ve kampa sürülecek listesi hazır! En gözde askerlerini günlerce tren istasyonunda unuttular
Bilim Kurulu üyesi Öztürk'ten bulaşıcı hastalık uyarısı
Bilim Kurulu üyesi Öztürk'ten bulaşıcı hastalık uyarısı
Cemre düşmesi nedir cemre düştü mü 2022 cemre düşme sırası
Cemre düşmesi nedir cemre düştü mü 2022 cemre düşme sırası