Rusya'nın öldürülecek ve kampa sürülecek listesi hazır! En gözde askerlerini günlerce tren istasyonunda unuttular
ABD'den Rusya'ya yönelik şok bir suçlama daha geldi. ABD, Birleşmiş Milletler'e ellerinde Moskova'nın "Ukrayna'nın işgali sonrası öldürülecek veya kampa gönderilecek Ukraynalılar listesi" hazırladığına dair güvenilir bilgiler olduğunu bildirdi. 'Z' damgalı Rus tankları Ukrayna'ya doğru harekete geçti. Dünyada tedirgin bekleyiş zirve yaptı...Abone ol
ABD, Birleşmiş Milletler'e ellerinde Moskova'nın "Ukrayna'nın işgali sonrası öldürülecek veya kampa gönderilecek Ukraynalılar listesi" hazırladığına dair güvenilir bilgiler olduğunu bildirdi.
The Washington Post'un gördüğü mektuba göre ABD, BM'ye Moskova'nın işgal sonrası planında işkence, zorla kaybetmeler ve "insanların yaygın acı çekmesi" olduğunu belirtti. ABD, istihbaratla ilgili detay paylaşmadı.
Bazı isimler hedef alınarak öldürülecek
Mektubun altında imzası olan ABD’nin BM Cenevre Daimi Temsilcisi Bathsheba Crocker, bazı isimlerin de hedef alınarak öldürüleceğini belirtti. Crocker, listedeki isimlerin Rusya'nın Ukrayna'da yapacağı hamleye karşı çıkacağı düşünülen isimlerden oluştuğunu düşündüklerini ifade etti.
Muhalifler, gazeteciler, dini ve etnik azınlıklar
Crocker, Rus ordusunun hedef alacakları arasında Rusya'dan ve Belarus'tan Ukrayna'ya kaçmış muhalifler, gazeteciler, yozlaşma karşı aktivistler, dini ve etnik azınlıklar ile LGBTİ+'ler olacağını yazdı.
Kampa gönderileceklerin listesi
ABD temsilcisi, "Daha spesifik olarak Rusya güçlerinin öldürülecek veya kampa gönderilecek Ukraynalıların isimlerinin konulduğu bir liste hazırlanıyor. Elimizde buna işaret eden güvenilir bilgiler var" iddiasında bulundu.
Rusya'nın büyük şehirlerinde terör saldırısı istihbaratı
Moskova'daki ABD Büyükelçiliği, net olarak açıklamadığı "medya kaynaklarına" atıfta bulunarak, Rusya'nın büyük şehirlerinde "terörist saldırı riski" olduğunu duyurdu. Elçilik web sitesinde yayınlanan uyarıda, "Basında çıkan haberlere göre, Moskova ve St. Petersburg da dahil olmak üzere büyük şehirlerde ve Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bölgelerde alışveriş merkezleri, tren ve metro istasyonları ve diğer kalabalık yerleri hedef alan saldırı tehdidi var" denildi.
Putin komutanlara 'vurun' emri verdi
Amerikan istihbaratı medyaya ilginç bir iddia daha sızdırdı. Washington Post gazetesi ile CNN televizyonunun ABD'li yetkililere dayandırdığı haberlerinde, Putin'in Ukrayna saldırının başlatılmasına ilişkin emrinin ordu komutanlarına gittiğine dair Amerikan istihbaratının elinde bilgi olduğu iddia edildi.
Kod adı: Operasyon Z
Bölgedeki gelişmeleri takip eden gazeteciler de sınırdaki sıra dışı olayları sosyal medyadan anbean paylaşıyor. Bu sıradışı gelişmelerden birisi de Rus birliklerinin aracındaki Latin alfabesi ile yazılan Z harfleri oldu. Rob Lee'nin Twitter'dan paylaştığı görüntülerde tank ve zırhlı araçların üzerinde büyük harflerle Z işareti olduğu görüldü. Rusların kullandığı Kiril alfabesinde Z harfinin yer almaması da tartışmaları artırdı.
Bu yüzden en kötüsünü düşünüyor ve korkuyorum
Bellingcat muhabiri Aric Toler, ekibinin son 8 yıldır Rus askeri sembollerini incelediğini ancak Z'lerin ne olduğuna dair hiçbir fikirleri olmadığını belirtti. Toler "Bu yüzden en kötüsünü düşünüyor ve korkuyorum" dedi.
Rusya askerlerini tren istasyonunda unuttu
Rusya sınırına kuş uçuşu yalnızca 14 kilometre uzaklıktaki bir tren istasyonunda beş gün kalan Rus askerlerinin fotoğrafları, gündeme bomba gibi düştü. Rusya'nın elit motorize birliğinden 100'ü aşkın askeri Dolbino tren istasyonunda yerlerde yatarken gösteren fotoğrafları sosyal medyadan yayıldı.
Askerlerin bulunduğu konum, Ukrayna sınırının hemen dibindeki Veselaya Lopan kasabası. Belgorod bölgesine bağlı kasabanın nüfusu, son sayıma göre 2 bin 696. 2'nci Motorize Piyade Birliği'ne bağlı askerlere yiyecek verilmedi. Aralarında sözleşmelilerin de bulunduğu askerler kendi yiyeceklerini kendileri satın aldı ancak bir süre sonra paraları tükendi. Ardından kasaba sakinleri askerlere yiyecek ve su getirmek zorunda kaldı.
Rus medyası, tren istasyonuna getirildikten sonra subaylar tarafından terk edilen askerlerin 'unutulduğunu' yazdı. İstasyondaki askerler Pazar akşamı Rus ordusu tarafından başka bir bölgeye taşındı.